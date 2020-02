En el terreno de lo posible

A falta de trece partidos para el final de la Liga, el CD Tenerife se queda a la misma distancia de la entrada a la zona de playoff que del puesto más cercano de los que conducen a Segunda B: 4 puntos. Desde que se estrenó el actual formato de ascensos, cinco equipos remontaron desventajas incluso mayores para poder disputar la promoción

El 20 de diciembre de 2019, después de la derrota en Riazor en el tercer partido con Rubén Baraja, el Tenerife cayó al antepenúltimo puesto. Estaba a 13 puntos del sexto clasificado. Poco más de dos meses después, la que parecía entonces una meta inalcanzable se encuentra a solo 4 puntos de distancia. Y como una cosa lleva a la otra, hace tiempo que el equipo no aparece entre los cuatro últimos. En realidad, lleva fuera del peligro desde que comenzaron 2020 y la segunda vuelta del calendario. El margen es el mismo que aleja al representativo de la renovada aspiración por coger una plaza para entrar las eliminatorias por subir.

El Tenerife no estaba tan cerca del sexto lugar desde comienzos de octubre. Pese a perder en el Heliodoro Rodríguez López ante el Real Oviedo -su rival del próximo domingo-, miraba de cerca su objetivo inicial. Dos puntos no representaban un gran obstáculo. Sin embargo, pocos días después la separación aumentó a cinco y no tardó mucho en llegar a ser de trece, justo en el cierre de la primera vuelta, tras la derrota ante el Deportivo.

¿Es el momento de cambiar el enfoque de los cálculos? Los precedentes no dan una respuesta negativa. De hecho, desde que se estrenó el actual formato de ascensos, en la Liga 10/11, cinco equipos -de un total de 36 clasificados- lograron su pase para las eliminatorias tras remontar distancias de cuatro puntos o más. Lo lograron el Valladolid (-5) en la 2010/11; el Alcorcón (-6) en la 2011/12; el Córdoba (-4) en la 2013/2014; el Girona (-5) en la 2015/2016; y el Huesca (-4) en la 2016/17, tomando siempre como referencia la clasificación en la jornada vigésima novena, momento en el que ninguno de esos conjuntos sumó menos de 38 puntos (el Tenerife tiene ahora 36).

Y tampoco iniciaron la escalada desde un peldaño tan bajo. Y es que la escuadra insular ocupa el puesto dieciséis, de manera que tiene por delante a nueve rivales que colapsan el tráfico hacia el único puesto de playoff que parece no tener un dueño claro. Ahora es del Elche, pero sus 40 puntos no son ninguna garantía. Al acecho están Rayo (39 y un partido menos), Fuenlabrada (39), Numancia (38), Alcorcón (38), Sporting (38), Mirandés (38), Ponferradina (37), Málaga (37), Las Palmas (37) y, como si de un recién invitado se tratara, el Tenerife, que sigue teniendo en cuenta la amenaza del descenso, ya que su colchón de 4 puntos no es lo suficientemente ancho. Sin ir lejos, el Rayo Majadahonda desperdició un margen de 6 puntos el curso pasado, al Elche le pasó lo mismo en 2017... Los antecedentes también aconsejan no bajar la guardia.