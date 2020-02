Yulimar Rojas hace historia en Madrid al batir el récord del mundo 'indoor' de triple salto

La venezolana Yulimar Rojas batió el récord del mundo de triple salto bajo techo en la reunión internacional 'Villa de Madrid' que se disputa este viernes en Gallur, gracias a un último salto de 15.43.

Rojas, la gran atracción de la jornada en Madrid, coqueteó con la mejor marca de la historia que poseía la rusa Tatiana Lebedeva (15.36), con un 15.29 en su cuatro salto. En el cierre de su concurso, con la grada en su mano, la pupila de Iván Pedroso hizo historia en Madrid.

La campeona mundial bajo techo empezó con un nulo muy largo, ajustó en el segundo para ponerse en cabeza con 14.65, volvió a hacer nulo en el tercero y en el cuarto, con 15.29, puso ya en grave riesgo el récord mundial. Rojas volvió a cometer un nulo en la penúltima ronda y se despidió con una carrera explosiva y un triple vuelo majestuoso que la llevó a aterrizar a 15.43 metros de la tabla.

La cubana Liadagmis Povea, compañera de entrenamientos de la venezolana, terminó segunda con 14.52 y la portuguesa Patricia Mamona -vencedora del World Indoor Tour de triple en 2019-, tercera con 14.28.

Autora de la segunda mejor marca de la historia (15.41, el 6 de septiembre pasado en Andújar), Yulimar Rojas se había estrenado en la campaña bajo techo con su mejor registro: 15.03 en Metz, Francia). Era la octava triplista de la historia que superaba los 15 metros en pista cubierta.

Junto a la mejora de su técnica, bajo la supervisión de su entrenador, el multicampeón mundial de longitud Iván Pedroso, la venezolana se ha propuesto "ser más aguerrida, echarle más coraje" a este año olímpico, en busca del oro en Tokio 2020.

Madrid se ha revelado una plaza propicia para Yulimar Rojas, que rompió aquí por primera vez el muro de los 15 metros y, a cubierto, ha mejorado cuatro veces su marca personal.

La española Patricia Sarrapio terminó séptima con 13.58 -marca del año- y María Vicente, campeona de Europa sub-20, octava con 13.37 en su primer triple de la temporada bajo techo.



"Estoy en shock"

Rojas ha admitido estar "en estado de 'shock'" después de batir el récord del mundo. "De verdad que no me lo creo, estoy en estado de 'shock'. No creo que haya hecho récord del mundo", ha comentado ante los micrófonos de RTVE. "Me pareció tan fácil, es tan indescriptible la emoción... Superfeliz, supercontenta. Lo había estado buscando desde el primer salto y mira... en el último salió", ha recalcado desde Gallur.

"Cuando llegue a casa, voy a llorar porque esto es lo que desea cualquier atleta y hoy lo hemos conseguido", ha proseguido la saltadora venezolana. "Superemocionada, supercontenta. Trabajamos muy bien, ha sido una temporada corta pero con mucha fuerza, con muchas buenas sensaciones. Y un récord del mundo, que la verdad ahorita no me lo creo", ha repetido la flamante plusmarquista.

"Quiero agradecer a mi entrenador, que ha sido mi pilar para llegar a este reto; a mi familia, que siempre me está viendo y siempre está conmigo; a todas las personas que me apoyan; y al público de Madrid, que me encanta su alegría. Estoy muy emocionada y no sé qué decir", ha confesado.