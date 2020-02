Concepción: "No sé si será bueno para el club o para mí volverme a presentar"

Miguel Concepción no aclaró ayer si se presentará o no a la reelección como presidente del Tenerife en el proceso de renovación del consejo de administración que se llevará a cabo en 2021. "En ese momento no sé si será bueno para el club o para mí volverme a presentar", reconoció. No obstante, recordó que le "gusta terminar" cada proyecto, como las obras de mejora de la Ciudad Deportiva. Al respecto, dejó entrever que, en el mejor de los casos, los usuarios podrán "disfrutar de algunas fases" de la instalación durante el próximo año, de manera que la remodelación no estaría completa antes de las citadas elecciones. "No tengo una respuesta definitiva", insistió dejando la duda en el aire.

Pase lo que pase, su continuidad sí coincidirá con la puesta en escena de la primera plantilla de Juan Carlos Cordero. En esta apuesta, Concepción confía en que, de una vez por todas, el Tenerife inicie una Liga con números de aspirante al ascenso. "Creo que ya nos toca confeccionar un grupo, tener un equipo técnico y luchar para estar del décimo puesto hacia arriba".

La responsabilidad recaerá en un director deportivo que "reúne las condiciones que necesita el Tenerife ahora mismo". De Cordero destacó, entre otras cosas, su amplio conocimiento del mercado nacional y la conexión que suele establecer con los deportistas. "Tiene mucho conocimiento del fútbol de España y de esta categoría, y es cercano al futbolista. Si ficha a un jugador, no se lo entrega al entrenador y ahí acaba su relación. Hace equipo y colabora mucho ayudando al cuadro técnico, dentro de su campo y de sus obligaciones; y eso es lo que necesitamos ahora".

Precisamente, el talante de Cordero representa una de las diferencias que ha detectado entre su perfil y el del anterior director deportivo, Víctor Moreno. "Juan Carlos se implica en la convivencia de los jugadores", señaló. "No es que Víctor no lo hiciera en algún momento, pero quizás son diferentes características. Víctor trabaja mucho en el despacho, en las nuevas formas del fútbol, desde otra perspectiva... Veo más próximo el perfil de Cordero a lo que queremos".

En cuanto a la desvinculación de Moreno, confirmó que el conquense no estuvo de acuerdo con la "irrevocable" decisión del consejo de administración de destituir a López Garai. "En un momento dado nos pidió su salida del club, pero le aconsejé que terminara su trabajo, porque el mercado de enero estaba muy próximo. Recapacitó y quedamos en hablar en febrero. En enero hizo un trabajo bastante aceptable, que es algo que le ha venido bien para su carrera, y después llegamos a un acuerdo para su salida del club", contó Concepción.

Por último, opinó que el sistema de juego Baraja es el que "se necesita ahora mismo" y advirtió de que el Tenerife se lo jugará "todo" ante el Elche para saber si llega "a tiempo" de "colarse" entre los aspirantes a pelear por alcanzar la sexta plaza de la tabla.