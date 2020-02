Cordero: "El Tenerife es un paso adelante en mi carrera"

Juan Carlos Cordero considera que da "un paso adelante en su carrera" y ha expresado en su presentación oficial el deseo de "cambiar la dinámica de las últimas temporadas", en las que la negativa trayectoria del CD Tenerife ha originado el cambio en la dirección deportiva a mitad de curso. El sustituto de Víctor Moreno confía en su trabajo y espera que "los resultados acompañen". Consciente de que es difícil hablar a largo plazo, sí se mostró satisfecho por el compromiso suscrito con la entidad insular, que abarca tres campañas y media.

En cuanto a la estructura de trabajo del área deportiva, confirmó la continuidad de "dos jugadores históricos" como Ricardo León y Toño Hernández, con los que ya tuvo la ocasión de reunirse en la mañana de este lunes, así como la incorporación de Santos Olmo. Además, dejó abierta la puerta "a mejorar la estructura" y a sumar algún efectivo más en el futuro.

Entre sus prioridades está la negociación con los jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio. "Que a estas alturas haya un grupo de jugadores que acaban contrato me preocupa. En algunos casos puede que ya lleguemos tarde", comentó al respecto asegurando que futbolistas como Luis Pérez y Alberto "son interesantes" para el futuro. Prefirió, no obstante, aguardar a un conversación con ellos para conocer si existen posibilidades de retenerlos.

También desveló que hablará con Luis Milla, que tuvo ofertas en el mercado de invierno. "Debe entender que el Tenerife apostó fuerte por él y que, si las ofertas no convencen, se debe a un contrato. Seguro que él lo entiende y su entorno, que es gente de fútbol, también. Pero quiero conocer sus sensaciones, quiero hablar con él. En cuanto a rendimiento deportivo estamos contentos", explicó.

El nuevo director deportivo del Tenerife se refirió también en términos elogiosos a Rubén Baraja. "Ahora es un equipo más sólido, solidario y vertical. Me gusta su formato de juego porque se amolda a lo que creo que es la Segunda División. Es una categoría en la que tienes jugadores muy buenos, por encima de la media, o es mejor ser sólidos, cometer pocos errores, tener un equipo que corra mucho y esté comprometido, y que luego cuente con algunos jugadores que marquen las diferencias en ataque", indicó. En cuanto a la relación con el entrenador, aseguró que será de "respeto y ayuda". Su intención es la de opinar, pero no tener injerencias: "Hay que respetar la parcela técnica".