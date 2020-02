Fran Guerra: "Vamos a encontrar un equipo muy duro"

Uno de los jugadores del Iberostar que quiere desquitarse esta noche de no haber ganado ninguna final (perdió en el partido decisivo los dos últimos ascenso a la ACB) es Fran Guerra. "Tenemos que afrontar el partido al cien por cien porque nos encontraremos un equipo muy duro y que mete muchas manos, por lo que será importante salir muy concentrados y mentalizados", dijo ayer el pívot grancanario, para el que una de las armas del Iberostar es que "todos" están "aportando dentro y fuera de la pista", entre ellos él, que trata de "aprovechar las oportunidades". Para el interior teldense, el de hoy debe ser un choque diferente al de semifinales. "Fue un partido un poco alocado y con un baloncesto que no era nuestro juego, pero lo supimos ver; en la final nos esperará un choque muy duro y muy físico", expresó el poste isleño, que no ve a un favorito claro, "porque a un partdo cualquiera puede ganar". "Ellos tienen grandes jugadores, pero nosotros también", añadió.