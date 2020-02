Alta tensión en Almendralejo

Rubén Baraja no analizó el de esta tarde en el Francisco de la Hera como un encuentro cualquiera. "Tenemos que estar preparados para el ambiente, el tipo de rival y lo que significa este partido", advirtió refiriéndose al lleno en las gradas, a las características de un Extremadura que exigirá al máximo al equipo blanquiazul por su alto "tono físico" y al valor de un duelo entre rivales implicados en la lucha por la permanencia, con la particularidad tener también el juego un golaverage que depende del 1-2 de los azulgranas en la Isla.

"Nos van a exigir muchísimo", avisó el vallisoletano. "El Extremadura tiene mucho potencial físico y es un equipo muy intenso, posiblemente el de mayor tono en la continuidad en el esfuerzo que nos hemos encontrado", indicó antes de añadir que el conjunto de Manuel Mosquera es "muy poderoso en las disputas y en las segundas acciones", tiene una "idea clara" y es "difícil en su campo". Con todo esto, señaló el camino de buscar las "debilidades" del adversario, "que las tiene como todos los equipos", y tratar de "minimizar las virtudes" del antepenúltimo clasificado de la categoría. "Será un partido de mucha tensión, con muchas cosas en juego, importantísimo en el sentido de que venimos en una dinámica a la que le falta un triunfo fuera", reconoció Baraja, que sumó un punto en sus cuatro salidas con el Tenerife y que espera recibir esta tarde el "empuje" necesario de una victoria "diferencial" dentro de la línea ascendente del Tenerife.

Y por pedir, garantizó que "firmaría" conquistar el triunfo independientemente del golaverage, un factor que, no obstante, se incluye entre los objetivos que se marcan los blanquiazules, ya que podría llegar a ser "vital" más adelante. "Ayuda tenerlo a favor", dijo.

Enero, Malbasic, renovaciones...

Baraja salió "tranquilo" de un merado de invierno "difícil" por la presencia en el escaparate de "jugadores sin ritmo" que pasan por situaciones "difíciles a nivel emocional", y en el que la clave consiste en "combinar" ofertas y demandas para obtener los rendimientos deseados. En el caso del Tenerife, se cumplió la "premisa" de introducir "aire fresco en diferentes posiciones" y fomentar una "competencia sana" con los fichajes de Joselu, Lasure, Lluís y Javi Muñoz.

Llegaron unos y se marcharon otros, como Filip Malbasic, quien en su presentación como refuerzo del Cádiz dejó entrever que le había faltado información por parte de Víctor Moreno y Baraja. Este último abordó con naturalidad esta cuestión, poniéndose incluso en el lugar del futbolista. "Hablamos con normalidad y con tranquilidad", aclaró Rubén. "Me gusta hablar directamente con los jugadores y todos sabían cuál era su situación. Filip podía salir o quedarse siendo uno más en el equipo. Se trata de buscar siempre lo mejor para todos y para que el equipo sea competitivo", explicó haciendo alusión a un delantero que "necesita sentirse importante" y del que no pudo sacar su "mejor versión", a pesar de que tiene "calidad y definición". Este cruce de intereses aconsejó la búsqueda de "un sitio" en el que pudiera participar más a partir del mercado de enero. "Entiendo que Filip quiera tener más minutos, pero hemos contado con otros y hemos salido adelante; y solo pueden jugar once de inicio. Lo que quiero es que le vaya bien", apuntó hablando "desde el más absoluto respeto", ya que no hace tanto tiempo vivió "momentos" similares siendo futbolista.

Al hilo del argumento de la ventana de fichajes, Baraja fue cuestionado sobre el estado de ánimo de los futbolistas que tienen contrato con el club hasta el final de la temporada: Suso, Aitor, Carlos, Dani Hernández, Alberto y Luis Pérez, sin contar a los cedidos. Ante todo, quiso destacar que "la gente está respondiendo en cuanto a compromiso y actitud, independientemente de su situación contractual". De hecho, dijo que "si algo se ha conseguido es mandar el mensaje de pensar que lo importante es el siguiente entrenamiento, el próximo partido", de manera que se mostró convencido de que las negociaciones venideras no tendrán "por qué influir" en el rendimiento de sus jugadores, que "tienen que estar en el tema deportivo, que es el que marcará las tendencias en el futuro".

Dando ejemplo, el entrenador aseguró que tampoco se distrae por la duración de su relación laboral con el club, válida hasta junio. "No me inquieta, hay cosas más importantes", manifestó pensando en la visita al Extremadura.