Oltra inicia su "mayor reto deportivo" en el campo del Almería

El entrenador del Racing, José Luis Oltra, inicia hoy (20:00, estadio de los Juegos Mediterráneos) lo que él mismo ha denominado como su "mayor reto deportivo", tratar de salvar al conjunto cántabro del descenso, con la visita a Almería, segundo clasificado. Oltra no podrá contar con varios futbolistas por lesión como Alexis Ruano, Jon Ander, Enzo Lombardo y Papu, que finalmente no pudieron superar sus molestias y no entraron en la lista de convocados.