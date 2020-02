El Nimes culpa al Celta en el caso Mazan

La salida de Robert Mazan del CD Tenerife no llegó a producirse por la "falta de profesionalidad, organización y seriedad" del Celta, según explicó el presidente de honor del Nimes, Jean Jacques Bourdin, en la prensa gala.



Durante todo el viernes se produjo el intercambio de documentación necesaria para llevar a cabo la operación, pero una de las tres partes no cumplió. Fue el Celta. La entidad tinerfeña permitió incluso que el lateral eslovaco viajara a Francia para pasar el pertinente reconocimiento médico y agilizar la firma de su nuevo contrato.



Sin embargo, el club gallego no cumplió su parte y evitó que salieran beneficiadas todas las partes: el equipo que se desprendía de un futbolista con el que no contaba, el que sí quería contar con él y el propio Robert Mazan.



Bourdin desveló que el defensa llegó a desplazarse hasta tierras galas y que su intención era la de ver en acción al Nimes este fin de semana. Todos habían puesto de su parte, menos el Celta que pasadas las 21:00 horas del último día del mercado no había enviado los papeles necesarios para culminar la cesión. El dirigente del cuadro francés llegó a considerar que se les había tomado "por imbéciles".





Robert Mazan est présent au stade des Costières du @nimesolympique ??C'est le @RCCelta @CeltaVigoFrance qui n'a pas joué le jeu et a pris Nîmes pour des cons pic.twitter.com/HZh2Vq9Wp0 — JESUISDENEMAUSUS (@30_VENIVIDIVICI) February 1, 2020

Curiosamente, el director deportivo de la entidad viguesa es Felipe Miñambres. El que fuera capitán del Tenerife de la época gloriosa pareció poner poco de su parte para solventar la situación de un jugador propiedad del Celta.Robert Mazan volverá ahora a la Isla y se pondrá a las órdenes de Rubén Baraja. Completará su periodo de cesión, que inicialmente estaba previsto hasta el 30 de junio, pero lo hará con escasas posibilidades de jugar.Para el Tenerife, el asunto supone un contratiempo. Deja en la plantilla a un tercer lateral izquierdo específico, que poco tendrá que hacer en la competencia con Dani Lasure e Isma López. Incluso, el central Álex Muñoz estaría por delante de él en las preferencias de su técnico.El coste económico, sin embargo, no supondrá un gran inconveniente para las arcas blanquiazules. Durante la negociación en verano, Celta y Tenerife pactaron compartir la ficha del internacional absoluto por Eslovaquia. Además, el ahorro en las fichas de Mauro dos Santos, José Naranjo, Filip Malbasic y parte de la de Samuel Shashoua ya ha dado aire al club insular en este apartado.