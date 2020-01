Las caras nuevas del Egatesa

La UD Granadilla presentó ayer de forma oficial al nuevo entrenador, Francis Pérez, a su ayudante, Francis González, y a los seis refuerzos de invierno del club.

En el acto celebrado en Toyota Nivaria, el presidente Sergio Batista se mostró convencido de que todos ellos darán alegrías. "Veo en ellos muchas ganas de hacer algo grande. Ante la plaga de lesiones que sufrimos, nos vimos obligados a acudir al mercado. Estos fichajes no se han realizado apresuradamente, venimos trabajando en ellos desde hace meses", explicó el máximo mandatario.

Francis Díaz dejó constancia de lo fácil que resultó llegar a un acuerdo con la entidad. "Cinco minutos de conversación bastaron para aceptar la propuesta. Este salto que doy a nivel personal me llena de orgullo", adujo.

Clare Pleuler, de 26 años, es la cara nueva con más experiencia en el fútbol europeo. "Estoy muy contenta de haber firmado por este club. Ya he podido jugar en La Palmera y me ha encantado cómo me ha recibido la afición", dijo.

Rafaela Ancheta, central brasileña que llega del Gremio reconoció estar "ansiosa por debutar" y añadió que trabaja duro para tener sus primeros minutos. "Intento demostrar mi valía al nuevo entrenador". Porter, Katie Murray, Wilmary Argüelles y Kayla Adamek alternan con el filial y las dos últimas ya debutaron en Liga Pro. Murray, ex del Myran finlandés, afirmó estar "muy emocionada. Llevo varios entrenamientos y deseo jugar mi primer partido". De igual modo Porter espera "debutar pronto, estoy muy ilusionada con esa posibilidad". Por su parte, Adamek quiere "seguir mejorando. Vengo para ayudar y espero sumar muchos triunfos aquí", dijo.

La venezolana Wilmary Argüelles se estrenó ante el Málaga. "A pesar de que no ganamos, me sentí muy cómoda. Espero aportar muchos goles y mucho esfuerzo".