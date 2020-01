"Más cabezón y trabajador que Gielo, no hay nadie"

Parecía que Gielo no arrancaba, pero ahora?

No sabíamos cómo iba a responder Tomasz después de tanto tiempo de inactividad, y eso, evidentemente, te genera cierta duda. Y es verdad que le ha costado pese a no haberse perdido ni un solo entrenamiento de pretemporada. Pero más cabezón y trabajador que él no hay nadie, ha hecho un esfuerzo terrible y además Txus ha tratado de recuperarlo poco a poco. Ahora lleva un mes en una línea muy mejorada y esperamos que la mantenga.

¿Qué le descolocó más, la lesión de Pablo Aguilar, la espantada de Kyle Singler o que Darion Atkins no rindiera como se esperaba?

Lo de Pablo fue una putada, porque sin estar recuperado del todo de su lesión, lo de la selección le impidió mejorar y, después de una apuesta conservadora, se tomó la decisión de cortarlo. Kyle parece que no tenía su mente en el baloncesto y eso nos mermó la posición de tres y el cuatro. Fue un palo por el momento en el que se produjo. Si a eso se añade que Tomasz estaba lejos del cien por cien, pues probamos a Atkins al cuatro. Pero no hubo adaptación y se optó por la salida, que fue muy limpia. Afortunadamente Dani Díez nos ha dado mucho en el puesto de cuatro.