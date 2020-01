Busca técnico para seis meses

El Barcelona busca un entrenador para los seis meses que quedan de la presente temporada. Xavi Hernández rechazó la propuesta del club azulgrana para tomar las riendas del equipo barcelonista, en sustitución de Ernesto Valverde, que parece sentenciado, según avanza el Diario Sport, periódico perteneciente al mismo grupo editorial que El Día La Opinión de Tenerife, en una información de Germán Bona.

Esa negativa de Xavi Hernández y la situación que ha vivido el club azulgrana tras la derrota en la Supercopa ante el Atlético, ha derivado en la búsqueda de un sustituto para Ernesto Valverde, que ha quedado muy debilitado. La citada información apunta que el Barcelona no va a destituir al extremeño hasta que haya firmado un nuevo técnico, de tal forma que el entrenador va a dirigir esta mañana a su plantilla, en una sesión prevista para las 10:00 en la ciudad deportiva azulgrana.

Setién, cada vez más probable

El extécnico del Betis gusta por su mentalidad futbolística, y además, se encuentra sin equipo actualmente, por lo tanto no debería negociar con nadie. Pero tiene el mismo problema que se encontrarán los otros técnicos pretendidos, y no es otro que plantear un proyecto solo para meses y dejando claro que Xavi Hernández es la opción principal de cara a la próxima temporada. Al nombre de Setién se le añaden los de Gallardo, Milito y Henry. Los tres están entrenando, pero son asequibles para el Barcelona.

El Barça ha tanteado a Koeman y a Robert Martínez, seleccionadores de Holanda y de Bélgica. Koeman ya se ha autodescartado, mientras Bob Martínez no ha dicho nada, pero también está muy complicado que deje Bélgica para un proyecto azulgrana de unos meses. Queda abierta la opción de García Pimienta, el actual técnico del filial. El propio García Pimienta dijo en Sport que se siente capacitado para aceptar un reto de este calado. La junta azulgrana se reunirá esta tarde