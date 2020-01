Un buen Tenisca golea al Gran Tarajal y se pone líder

La SD Tenisca continúa con su racha imparable al desarbolar a un desconocido UD Gran Tarajal, y se aúpa al liderato. La primera parte se inició con un juego igualado en los primeros diez minutos en los que hubo alternativas para uno y otro equipo, con una ocasión para los visitantes cuando Héctor Figueroa remató un saque de esquina que acabó con rechace a la red, pero el colegiado a instancias de su asistente no dio validez al gol. A partir de ahí fue el Tenisca el que dominó y Jorge Gómez, en jugada personal, abrió el marcador tras irse de dos adversarios en el minuto 18 (1-0). De ahí al descanso el dominio fue claro a favor de los blancos, pero se tuvo que esperar hasta el borde del tiempo reglamentario para casi decidir el partido con tantos de Jorge Gómez (45'), tras un error defensivo (2-0), y de Dani López (46'), de penalti (3-0), por derribo de Agoney sobre el propio Dani López.

Tras la reanudación la tónica no varió, aunque los de José Juan Almeida cedieron más terreno para salir al contragolpe, y en uno de ellos llegó el cuarto tanto tras recibir Dani Hernández en el punto de penalti un servicio desde la derecha (4-0). El Tenisca intentó al final igualar la diferencia de gol particular, (5-0 en la ida), y tuvo ocasiones para ello. Adonay dispuso de un penalti que rechazó el meta. Y, además, dos jugadas bajo el travesaño que salvó la defensa majorera.