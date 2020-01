El Iberostar Tenerife quiebra la racha del Casademont y se lleva los puntos

El Iberostar Tenerife logró romper la gran racha del Casademont Zaragoza en su pista, donde sólo había perdido un partido en la primera vuelta, para llevarse un triunfo basado en la constancia y en la gran segunda parte que completó.



En el pabellón zaragozano, donde habían caído Real Madrid, F.C. Barcelona y Kirolbet Baskonia, sólo había sido capaz de vencer el Joventut, algo que repitió el equipo canario gracias a su tesón por no tirar un partido cuando lo tuvo muy cuesta arriba, con 13 y 15 puntos hasta en dos ocasiones distintas, y por el gran juego de la pareja Marcelinho-Yusta que acabaron con 22 puntos y 35 de valoración el primero y 27 y 28 el segundo ante un equipo maño que perdió su principal seña de identidad de esta temporada, la defensa, como demuestran los 111 puntos encajados.

El inicio del encuentro fue primoroso por parte de los propietarios del terreno con una efectividad excepcional tanto en triples como en lanzamientos de dos que llevó a los cuatro minutos a un marcador de 19-6. Sin embargo, el equipo insular no se asustó y con un parcial de 5-15 en los siguientes cuatro minutos hizo que la igualada se restableciese al terminar el primer cuarto (26-24).



Cuando parecía que tras este restablecimiento en el marcador las aguas volverían a su cauce el canadiense Dylan Ennis decidió que no era el momento de un juego ortodoxo y se lió la manta a la cabeza con dos triples consecutivos desde prácticamente nueve metros sin venir a cuento que revolucionaron el juego.





Ficha técnica:

Su equipo le siguió en este acto de locura con el mismo acierto porque de nuevo, y con 5 de 9 en triples y gracias también a los seis rebotes ofensivos capturados que supusieron puntos de segunda oportunidad, volvió a dejar atrás en el luminoso a su rival hasta marcar una nueva máxima a su favor de 15 puntos (56-41) en el minuto 19 con Ennis en plan estelar alcanzando los 17 puntos.Sin embargo, al conjunto "rojillo" se le atragantó el descanso ante un Iberostar Tenerife muy entonado con Marcelinho, a pesar de tener tres faltas, anotando y dirigiendo a la perfección a los suyos que, con una gran defensa y la aportación de Santi Yusta se colocaron por delante tras un tercer cuarto con un parcial para los insulares de 12-27.La sangría no acabó ahí porque el equipo de Txus Vidorreta había cogido carrerilla ante un Casademont Zaragoza que había perdido todas las virtudes que había mostrado con anterioridad, lo que trajo como consecuencia que la renta visitante subiera hasta los 14 (70-84) en el minuto 33 que los canarios, a diferencia de lo que habían hecho los aragoneses anteriormente, supieron administrar a la perfección ante un acelerado rival sin defensa que acabó encajando 34 puntos más de los que venía recibiendo de media hasta ahora por partido (77) y que explican la causa de la derrota, su nula defensa.Alocén (10), Seeley (13), Brussino (16), Radovic (11), Hlinason (7) -cinco inicial- Justiz (2), Barreiro (4), Fran Vázquez (2), Benzing (15), Ennis (19) y Javi García (-).Marcelinho (22), Alex López (2), Dani Díez (12), Alex Suárez (-), Shermadini (16) -cinco inicial- Lundberg (11), Yusta (27), Gielo (17), Bogris (4) y Konate (-).Conde, Araña y Sánchez Sixto. No hubo exclusiones por personales.partido correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 10.510 espectadores.