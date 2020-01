Suso: "En ciertos momentos no han sido justos conmigo"

Suso Santana vive una semana dulce después regresar a la titularidad, anotar un gol y dar una asistencia ante el Albacete. Fue un partido distinto, saldado con victoria, y con la idea de Rubén Baraja más presente. "Con la otra forma de jugar fuimos muy superiores a muchos equipos y éramos muy protagonistas con el balón, pero nos costaba marcar, nos hacían gol con facilidad", describía el capitán en la Cadena Cope, agregando que "el míster quiere que el equipo esté más junto, defienda más en bloque y salga a la contra". La fórmula le viene "bien" al de Taco.

A Suso no le molesta que se recurra ahora a los veteranos, "aunque cuando vayan bien las cosas nos olviden". Es consciente del rol que le toca y de que los cuatro capitanes, que acaban contrato en junio, tienen que empujar. "Igual no podemos estar 40 partidos, pero sí 25 a gran nivel. Yo creo que es suficiente para renovar. Cada uno tiene su filosofía", expuso considerando que "no es el momento ahora" y deseando que "más adelante" se hable cuando el equipo esté más aliviado en la tabla. De eso y muchas otras cosas habló con Miguel Concepción el pasado viernes en un almuerzo. "El presidente estaba preocupado, pero es lo normal. Hablamos y dejamos las cosas claras", señaló antes de referirse a su relación con Víctor Moreno. "En otros momentos no han sido justos conmigo, soy persona y también me afecta. El director deportivo sabe cuál es mi relación con él, con los entrenadores me llevo bastante bien", dijo.