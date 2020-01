Txus Vidorreta: "Tuvimos un gran espíritu colectivo"

"Hoy estoy eufórico", comentaba Txus Vidorreta antes de entrar en sala de prensa. Y no era para menos ya que el técnico aurinegro había cerrado –incluso una jornada antes del límite– una nueva participación de su Iberostar en la Copa del Rey. Premio a una gran primera vuelta en general y al duelo de ayer en particular, "un partido muy complicado sobre todo en su preparación", refiriéndose a los procesos víricos y gripales que arrastraban "no Salin y Yusta", sino también "Gio", al que trató de preservar "en la mejor condición posible para el último cuarto". Quizá por esas limitaciones el técnico admitió que el equipo canarista "no ha podido jugar con el ritmo habitual", pero a la vez valoró "el gran espíritu colectivo y defensivo" hasta que "cuando pudo haber pesado la presión, ha sido clave la veteranía de Marce, siendo decisivo en los dos arreones más importantes". "Estas cuarto con 10 victorias tiene un valor enorme y muestra la evolución continuada de este equipo en la Liga Endesa, luchando siempre por estar entre los mejores", expuso en un discurso más global el bilbaíno.

Para Vidorreta, la baja de Salin dejó al Iberostar "sin una referencia ofensiva" principal, así como le hace "más previsibles", mientras que reconoció que la apuesta del Fuenlabrada "de jugar con tantos pequeños, sacó un poco de ritmo" a los suyos. Pero en este mismo sentido el preparador del cuadro lagunero puso en valor la aportación "de la segunda unidad" que, principalmente permitió "una mejora defensiva" hasta el punto de encajar "43 puntos en los tres últimos cuartos". A nivel individual destacó a "Lundberg, que estuvo muy bien en la primera parte y gastó faltas de forma inteligente", sin olvidar a otros exteriores como "López y Konate, que entre los tres han jugado 50 minutos". Del francés, pese pedirle que "tire con más confianza", valoró "la energía aportada" y que Salin y Yusta "esta vez no tenían".

Elogios de Cuspinera a Huertas

Con la Copa ya en el bolsillo, según Vidorreta "tiene mucho mérito lo que estos jugadores vienen haciendo estos meses", y también "el trabajo del club en estas últimas temporadas. "Debemos disfrutar el momento", añadió el preparador vasco, que aboga por "seguir en la misma línea". Mientras, Jota Cuspinera, técnico del Fuenlabrada, destacó "el momento dulce de Huertas, distribuyendo y anotando". "Hizo un partidazo y nos castigó", dijo del brasileño.