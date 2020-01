Baraja exige "contundencia"

Rubén Baraja tiene claro que su equipo debe mejorar en muchos aspectos. Ayer los fue desgranando en una de sus respuestas combinando tranquilidad y crudeza. "Ha habido situaciones puntuales, detalles, pero si se repiten es que hay que trabajarlas. Hay que ser más contundentes y agresivos en área rival porque te puede poner en ventaja. Y atrás hay que ser sólidos y no encajar con facilidad, debemos trabajar para ser un equipo rocoso en el día a día", empezó diciendo.

Pero el técnico fue más allá al pedir "actitud, ganas y hambre por mejorar". En el análisis no le faltó una alusión a las lagunas que suele tener en cada jornada su equipo, por lo que se refirió a la conveniencia de "hacer partidos más completos y saber a qué jugar en cada momento, interpretar situaciones". En esa misma línea, Baraja considera que este "proceso" de mejora del equipo "llega más rápido con victorias" y que si no llegan "te genera más dudas". Ahora, con más tiempo para trabajar su método, espera que se note el avance. "El calendario no nos ha ayudado a tener más tiempo de trabajo, pero esta semana sí", explicó.

La dificultad añadida para lograr que el Tenerife mejore viene dada por las bajas. "La lista es desgraciadamente más larga de lo que quisiéramos. A las previas se añaden las del partido en La Coruña, pero tenemos que tratar de aceptar la situación y recuperar gente la semana que viene como Nahuel o Shashoua", señaló Baraja antes de lamentar que la lesión de Miérez vaya "para largo". Eso sí, apeló a ver "el lado positivo" por las oportunidades que se le presentan a otros jugadores. Es el caso de Dani Hernández, "que venía trabajando bien", y que tendrá que sustituir al Ortolá. Sobre la causa de su "accidente doméstico" no quiso ahondar el preparador del conjunto insular, que sí confirmó que no estará disponible ante el Albacete.

Tampoco entró en detalle sobre el once titular que alineará esta tarde, pero sí dejó claro que no mira "si un jugador tiene 35 o 18 años" para elegir, sino que escoge a los que "mejor están para competir". En este sentido, sí admitió que "cuando se juntan bajas en la zona de ataque te limita el once inicial y los cambios, que son importantes porque puedes tener revulsivos para cambiar un partido".

Baraja está centrado en "recuperar la fortaleza del Heliodoro y afrontar enero como un mes importante", sabiendo que es exigente por un calendario "que ya se conocía" y que no se puede cambiar, pese a la larga lista de lesionados blanquiazules.



La rueda de prensa, en detalle

Público: Pide apoyo. La afición es soberana para tomar la decisión que considere y la aceptamos. Es evidente que me gustaría tener a nuestro público, que esté con nosotros, alentándonos y respaldándonos porque dan seguridad y confianza a los jugadores. Con juego y resultados tenemos que volver a engancharlos".

Rival: Rentabiliza los goles. "El Albacete es un muy buen rival, fuerte, con un estilo de juego muy definido. Es un equipo que no recibe muchos goles, pero tampoco hace muchos, los rentabiliza. Es difícil, típico de la categoría y con un entrenador que los conoce, va a ser duro y difícil pero lo importante somos nosotros. Necesitamos hacer las cosas bien, un partido completo en continuidad y esfuerzo".

Mercado de invierno: Comunicación. "Estamos trabajando para tratar de mejorar en alguna posición y crecer. Es evidente que le hemos transmitido a cada jugador, salvo excepciones que queremos ver en el mes de enero, cuál es su situación. Queremos encontrar variantes y soluciones para mejorar el equipo, pero lo más importante es el Albacete, ya habrá tiempo de ver el mercado".