El Granadilla incorpora a Rafaela

Más competitividad para la plantilla de la UD Granadilla Tenerife Egatesa. Tal y como avanzó este diario el pasado día 23 de diciembre, Rafaela Ancheta es la elegida para complementar la parcela defensiva blanquiazul. La brasileña con pasaporte uruguayo firma hasta final del presente curso con opción a una temporada más. Procede del Gremio brasileño, con el que ganó el Campeonato Gaucho en el 2018.

De las seis caras nuevas que tiene atadas el Granadilla Egatesa ya se han desvelado cuatro. A las oficializadas incorporaciones de Clare Pleuer, Kayla Adamek y Taylor Porter, se le suma la de la futbolista charrúa. Rafaela Medina Ancheta (Porto Alegre, 2/1/1997) celebró su cumpleaños con la comunicación oficial de un fichaje que se produjo desde hace casi un mes;_momento en el que la futbolista zurda se despidió de su exequipo en redes sociales.

La jugadora oriunda de Porto Alegre (Brasil) con nacionalidad uruguaya procede del Gremio, equipo en el que militó desde 2017 hasta 2019, y acumuló un bagaje de 28 partidos en los que anotó cinco tantos. En el 2018, logró junto a sus compañeras la consecución del Campeonato Gaucho. Antes de arribar al cuadro tricolor, pasó por las filas del también brasileño Estância Velha.

Sus apariciones con la selección uruguaya han sido recientes. Después de ir convocada en octubre de 2018 con la Celeste y no saltar al campo en un doble enfrentamiento contra Argentina, en marzo del pasado año sí que saltó al verde en un amistoso que disputaron ante el anfitrión del pasado Mundial de Francia. La blanquiazul no pudo disputar la cita intercontinental ya que Uruguay no logró el billete del que sí gozaron los sudamericanos Argentina, Brasil y Chile.

Rafaela, que posee la doble nacionalidad –uruguaya y brasileña–, se convertirá en la primera charrúa que vista la camiseta de un Granadilla Egatesa cada vez más internacional. A parte de españolas, el representativo femenino ya tiene jugadoras de nacionalidad venezolana, brasileña, georgiana, camerunesa, costamarfileña, serbia, canadiense y estadounidense.

La polivalencia es el atributo más preciado de Ancheta. La jugadora zurda puede ser alineada en el centro de la zaga, lateral izquierdo y mediocentro defensivo. Más allá de eso, la zaguera destaca por su jerarquía, fortaleza, dominio del juego aéreo y buen golpeo con su pierna natural. Sus dotes servirán de acicate para una Pisco que ha sufrido diferentes lesiones.

Las nuevas empezarán con el B

Pese a que las últimas incorporaciones se ejercitan con el primer equipo, la entidad sureña ha establecido una especie de periodo de prueba en el que, durante el primer mes, jugarán con el filial a menos que Ayoze Díaz precise de ellas.

Ancheta, familia de buenos zagueros

Rafaela, pese a ser brasileña y desempeñarse como futbolista en dicho país, se siente uruguaya. La sangre que corre por sus venas es charrúa; de hecho, en marzo de 2019 debutó con Uruguay en un amistoso ante la selección francesa. Su internacionalidad y el apellido por el que la conocen es el materno, y es que el padre de su progenitora también era zaguero internacional con Uruguay. El abuelo de la nueva futbolista blanquiazul es Atilio Ancheta (19/7/1948), defensor que también defendió los colores de Gremio –entre 1971 y 1980–. En el cuadro de Porto Alegre conquistó, igual que Rafaela, el Campeonato Gaucho. Más allá de su etapa con la tricolor, Atilio se hizo con el campeonato de América en 1971, cuando aún era jugador de Nacional. Antes de iniciar la pretemporada de ese curso, fue mundialista con la Celeste.