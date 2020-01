María Schlegel: "Nos faltan tiempo y paciencia"

Alma y despliegue de líder. María Priscilla Schlegel (29/8/1993) llegó al Haris el pasado verano para erigirse como capitana del cuadro blanquiazul. La receptora valora el crecimiento de su equipo, que este domingo (11:00) se mide en el derbi canario al IBSA 7 Palmas GC. "Tenemos la ilusión de brindarle el primer triunfo de 2020 a la afición".

Llegó para ser capitana. ¿Cómo valora la primera vuelta del Haris?

De manera positiva a pesar de las tres derrotas –en Liga Iberdrola–. El equipo viene formado desde cero y tiene unas aspiraciones muy altas. Los resultados adversos nos tienen que ayudar a saber en lo que estamos fallando y hacernos mejores. Hemos perdido con tres rivales fuertes –Alcobendas, Logroño y Avarca de Menorca– ante los que no hemos hecho un gran nivel de juego; eso es bueno, porque si llegamos a ofrecer el máximo no tendríamos un margen de mejora que sí tenemos. Creo que hay plantilla y equipo de sobra y hay una buena proyección de cara a terminar la temporada. Esto no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Por el momento, hemos logrado los dos primeros objetivos marcados: clasificarnos para la Copa de la Reina y pasar de ronda en la CEV Cup.

Algo que parece que ha faltado es controlar los partidos.

Así es. Es tan complicado tener que remontar como saber gestionar una gran ventaja en la que hemos pecado de relajación o exceso de confianza. Cuando el equipo coja ese plus de equilibrio y estabilidad, sumaremos más; a partir de ahí todo es más fácil. En la mayoría de partidos hemos sido un poco inestables, hemos pasado por momentos con una gran calidad de juego y otros de mal desempeño. Cuando los momentos buenos imperen sobre los malos, esa será nuestra base para crecer.

A parte de esa estabilidad que comenta, ¿qué cree que falta para ver al Haris que idealiza Flavia Dias?

Que cada jugadora sea un poquito mejor. Tenemos que conseguir esa fusión de todo el grupo; no obstante, es complicado para un equipo totalmente renovado. Aun así estamos arriba. Lo más importante es seguir trabajando para un objetivo común. Nos falta tiempo y paciencia.

Entre los 40 sets que ha disputado su equipo en Liga, uno en los que mejor despliegue han ofrecido fue el primero ante el Logroño. ¿Es ese el nivel al que quieren llegar?

Puede ser ese el nivel que tiene este equipo, que debemos tener y que tendremos. El Logroño demostró en ese partido saber cambiar, y a nosotros nos faltó adaptarnos a su cambio. Sinceramente, creo que eso nos ha costado un poquito. Pero, insisto, lo que queremos es dar el nivel que ofrecimos en el primer set de Logroño.

Ante el cuadro riojano han caído en dos ocasiones en el presente curso –Supercopa y Liga–. ¿Hay motivación especial por vencer en este 2020 al vigente campeón?

Sí, aunque la derrota de la Supercopa ninguna de nosotras (por las jugadoras) lo valora como tal porque no jugamos ese partido; el Haris no estuvo bien en un partido en el que sucedió lo que se preveía. Enfrente teníamos a un equipo donde cinco de sus seis jugadoras en pista venían de jugar juntas en las últimas tres temporadas. Nosotras llevábamos tan solo tres semanas juntas. Pedirnos que ganáramos era como pedirle peras al olmo. Iremos paso a paso, con la misma determinación y a ir siempre a por la victoria.

Usted, como jugadora acostumbrada a formar parte de grandes plantillas, ¿cómo valora la del Sanaya Libby's?

Esta también es una gran plantilla a la que llego nueva, como el resto de compañeras. Siempre llegaba a un equipo ya construido; aquí eso es diferente. El potencial ya lo tenemos, ahora, si trabajamos como estamos haciendo, seremos un equipo mejor.

Tal y como pasó en el central con la incorporación de Alicia Perrin, el opuesto se ha visto reforzado con Brooke Kandra. ¿Cómo valora este fichaje?

La llegada de Kandra nos permite tener dos jugadoras de un altísimo nivel en la posición de opuesta –la norteamericana y Patri Suárez–. Creo que como cualquier llegada, será positiva.

¿La plantilla mira más allá del día a día que impera en el discurso de Flavia Dias?

Todas estamos en la misma página. Creo que los resultados llegan cuando todas estamos centradas en el día; si mejoras lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el sábado te sale. Si el martes y miércoles no has mejorado, el sábado las cosas no te saldrán bien. La línea en la que debemos seguir insistiendo es en la del trabajo diario. Más allá de eso, cada una tenemos nuestros objetivos.

Conseguida la clasificación para los octavos de la CEV Cup y para la Copa de la Reina, de cara a esta segunda vuelta, ¿cuál es el objetivo?

Mejorar nuestra clasificación en Liga Iberdrola, pasar en CEV pese a la dificultad e ir partido a partido en Copa para intentar llegar lo más lejos posible. ¿Conseguir la Copa? Claro, pero es que antes de ganarla hay muchos pasos que dar.

¿Es la del Sanaya Libby's La Laguna una plantilla que se exige demasiado?

En ciertos momentos, sí. Cuando tienes el listón muy alto hay veces en las que no se llega; hay que saber conformarse con un pasito menos hoy para, mañana, llegar un pasito más allá.

Hablemos de usted. Parece que cuando María Schlegel está bien y lidera al Haris, el equipo está más cerca del triunfo.

Bueno, creo que como todas, cuanta mejor prestaciones des, mejor irá el conjunto; cuando una no está bien, el colectivo se ve mermado. Tenemos que intentar que cuando una no tiene un día lúcido, cosa absolutamente normal, no se note con el trabajo de las otras cinco. En mi caso, creo que soy una jugadora completa y tengo que estar en todas las facetas del juego para ayudar al equipo para que sume. Más allá de que haya líderes debemos hacer fuerte nuestro conjunto. Aunque el punto lo haga una, tenemos plantilla para que el punto decisivo lo pueda hacer cualquiera; esa tiene que ser nuestra fortaleza.

¿Se ve otra temporada de blanquiazul?

No lo sé. Siempre he ido año a año. Esta temporada me decanté por el Haris porque me gustaba el proyecto y la ambición del mismo a nivel nacional e internacional. Solo ha pasado mitad de campaña, aún no lo sé. Este es mi trabajo, es por ello que valoro la oferta laboral y estar bien, y aquí estoy muy bien. Este año ha ganado Haris, el próximo, puede que también –se ríe–.

Por último, y a nivel deportivo. ¿Cuál o cuáles son sus sueños para este 2020?

Yo trabajo día a día para conseguir lo máximo posible, luego, la realidad, me pone en mi sitio pero a mí los sueños no se me quitan. A nivel deportivo, y aunque suene un tanto conformista, creo que mis sueños los tengo realizados. He participado en Mundiales, Europeos, Juegos Olímpicos, Liga Europea, etc. Siempre quiero más, pero yo disfruto con poder vivir de mi pasión, que es en entrenar. No tengo una situación a lo que tenga que llegar porque ya vivo en ella.