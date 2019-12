Clavijo extrae una conclusión positiva de la junta ordinaria

La primera aparición de Tinerfeñistas en una junta de accionistas no dejó malas sensaciones en Corviniano Clavijo. A pesar de que los dos puntos que añadió en el orden del día no prosperaron, el economista calificó como un éxito el camino recorrido por esta alternativa.

Lejos de rendirse en su propósito de participar en la gestión del club por la diferencia de apoyos (número de acciones) entre Miguel Concepción y Tinerfeñistas reflejada en la junta, Corviniano aseguró que su proyecto seguirá avanzando "con más fuerza e ilusión" que antes. "La subasta de acciones fue el 13 de septiembre y en tres meses hemos conseguido mucho. No pensábamos llegar a esta situación; es un éxito", destacó refiriéndose a la primera compra de 5.360 acciones por parte de la sociedad Only One Way, propiedad de la familia de Garrido. Clavijo acudió a la junta con 13.194 acciones, un número "engañoso", según indicó, pues, en realidad, cuenta como apoyos "todos los votos en contra" de la gestión del actual consejo que se registraron. Tinerfeñistas sigue abierta a posibles pactos con el actual grupo de gobierno y mantendrá operativa su oficina situada junto al estadio.