Shermadini niega que se vaya a marchar y califica los rumores de 'fake news'

La llegada de Georgios Bogris al conjunto canarista -pese a la rescisión de contrato de Darion Atkins- ha provocado que se disparen los rumores de una posible salida de Gio Shermadini a un club de mayor enjundia -supuestamente de Euroliga, incluso ha sonado el Fenerbahce- pese a que el georgiano tiene contrato hasta final de curso. En los últimos días el presidente de la entidad, Félix Hernández, ya dejó claro que ese rumor es falso y que el interior tampoco tiene "cláusula de salida". Ayer, el propio jugador hablaba en términos parecidos. "Realmente no sé; no sé nada. Muchísimos aficionados de Tenerife me escriben en Instagram y me dicen, no te vayas, no te vayas... Y yo me pregunto, ¿irme dónde? No lo sé", comenta el segundo jugador más valorado de la Liga Endesa. "Mi equipo está aquí, juego aquí, no ha pasado nada en mi vida, y en Tenerife estoy jugando de forma normal", añadió antes de comentar cuál podría ser el origen de la rumorología. "Creo que alguien ha puesto una noticia fake en internet", señaló.

También al canarista se le preguntaba por cómo podría afectar a su rendimiento la llegada de Bogris, que le podría llevar a estar menos tiempo en la cancha -promedia 26:47 en ACB, y 23:30 en BCL-, pero con mayor intensidad. "Siempre deseo jugar más minutos; incluso creo que podría jugar los 40 minutos sin cansancio", dijo de entrada en todo bromista. "Afortunadamente tenemos a Bogris y a Fran, y seguro que el entrenador sabrá repartir bien los minutos", concluyó.