Luis César se alegra de que Fernando Vázquez pueda ser su sustituto en el Dépor

El entrenador del Deportivo, Luis César Sampedro, abordó las informaciones que le sitúan fuera del equipo pase lo que pase en el partido con el Tenerife y la llegada de Fernando Vázquez para sustituirle de la mano del que es el único aspirante a presidir el club, Fernando Vidal.

"Fernando es amigo mío, también leo que va a venir, no tengo por qué decir públicamente si hablo o no con él, y si me tengo que ir, me alegro de que venga él porque es amigo mío. Si tengo que irme, me alegro mucho por Fernando Vázquez", indicó.

"Escucho a todos y leo a todos porque quiero saber lo que se dice de mí. No sé si va a ser mi último partido en el Deportivo. Es algo que está ahí, lo leo, os escucho, pero no sé si es cierto", dijo.