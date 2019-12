"Puede pasar cualquier cosa"

La plantilla del Mensajero late hoy de manera especial, encontrando en la Copa del Rey una vía de escape dentro de una temporada gris en Tercera División. El emparejamiento del equipo rojinegro con el Tenerife fue recibido como una grata noticia. Y ya se acerca la hora de despejar la duda de si el club palmero será uno de los encargados de dar una de esas sorpresas que se esperan en el modelo de Copa que se estrena en esta edición, con eliminatorias a partido único entre rivales separados por dos categorías. Óscar González, defensa mensajerista con pasado blanquiazul, entra en la cuenta atrás teniendo claro el papel opuesto de cada equipo, pero avisando que en el estadio Rosendo Hernández puede "pasar de todo" esta noche.

El Mensajero recibe al Tenerife con la ventaja de no ser favorito. "No tenemos presión", advierte el grancanario imaginando un partido que, en teoría, será diferente a otros: "para vivirlo y disfrutarlo".

Óscar supone que "podrá pasar cualquier cosa", como que sea el Mensajero el que consiga dar "un golpe" y que el Tenerife no logre reaccionar. En cualquier caso, más que una misión imposible o un problema, este partido se presenta para la escuadra palmera como "una buena oportunidad" en la que "la idea" consistirá en "mantener la puerta a cero" y aprovechar los "puntos fuertes".

González sitúa en la "preparación física" la principal diferencia de unos y otros, pero no tanto en la calidad de los futbolistas, ya que el Mensajero también cuenta con "jóvenes y veteranos que se rompen el alma" y derrochan talento. "Estamos preparados para todo".

Y el factor campo también influye. "La gente lleva días esperando la visita del Tenerife con mucha ilusión", destaca Óscar igualando ese entusiasmo con el que se respira en el vestuario. "Podemos hacer algo bonito", señala mirando de reojo la situación clasificatoria del Mensajero, cuyo margen con la zona de descenso a Preferente es de cinco puntos. "Tenemos claro que el partido de Copa será bonito y lo afrontamos con la intención de disfrutar. Queremos aprovechar esta oportunidad. Pero tampoco nos olvidamos de la Liga, porque nuestro objetivo principal pasa por salir de abajo".

Óscar González fue fichado por el Tenerife para su filial en la temporada 2015/2016, después de que destacara en el Real Sporting San José, y no tardó en ganarse un lugar en los entrenamientos del primer equipo. De esa etapa de dos años en el club blanquiazul se queda con la experiencia de haber formado parte de dos convocatorias para partidos de Segunda División, bajo las órdenes de José Luis Martí. En particular, para él fue inolvidable su coincidencia en una lista con su hermano Ale y con el grancanario Ale Pipo con vistas a un encuentro en Córdoba. "Sigo en contacto con algunos canteranos de aquella etapa, y también he visto a otros jugadores en aeropuertos y he podido hablar con ellos", revela Óscar, un exblanquiazul en el Mensajero.