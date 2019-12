"La directiva nos falta al respeto"

El técnico granadillero David Amaral arremetió contra la directiva que encabeza Sergio Batista en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Atlético de Madrid. "Estamos justos de plantilla y hay una decisión de la directiva de que Aithiara jugara con el B; eso es una falta de respeto al cuerpo técnico", comenzó diciendo el ariquero. "Me molesta que Sergio (Batista), una persona del fútbol y federativa, no haya respetado esto", dijo al respecto de una directriz que hizo que Aithiara jugara el pasado sábado con el representativo de Reto Iberdrola. "Los intereses del filial se han antepuesto a los del A. No se le puede faltar al respeto a los entrenadores de esta manera", apostilló Amaral. El preparador blanquiazul también hizo alusión a la inexistencia del penalti que alteró el devenir del partido de La Palmera.