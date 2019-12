Araya pretende terminar el año como lo empezó

En su provincia natal, aunque con la condición de visitante. Esta noche, en el Pabellón Can Titó de Vilanova del Camí -Barcelona-, el tinerfeño -nacido en Granollers- Carlos Araya afronta la disputa del título nacional WBC de muay thai en 63,5 kilos -peso wélter-. Lo hará frente al deportista local Daniel Molero, otrora campeón de Europa Iska.

El preceptivo pesaje de ayer sirvió de prolegómeno acerca de lo que será un encuentro inédito. El adejero tiene el propósito de terminar el año como lo empezó: ajustándose un cinturón. En febrero, en la Sala Momart Theatre de Cádiz, doblegó a Carlos Campos por el cetro de España FEKM -peso superligero-.

Fue su última victoria en su larga trayectoria profesional -61 contiendas y medio centenar de triunfos en su haber-. Posteriormente, llegaron tres derrotas consecutivas. A saber, contra Nicolás Gaffie -en marzo, en el Recinto Ferial y bajo reglas de k1-, Unai Caro -en julio, en el Quico Cabrera y por nocaut técnico, debido a una lesión- y ante un tailandés -semanas después, en el Phetch Buncha Samui Boxing Stadium del país asiático-.

"Es la peor racha de mi carrera", explica Araya a El Día. "Solo había tenido dos consecutivas, como mucho". Con todo, se siente "bien de confianza. No me meto presión. Sé que soy de los rivales a batir en España. Estoy confiado. La derrota de Enfusion, cuando me lesioné, no me supone nada. Mi rival no me hizo daño y estaba teniendo buenas sensaciones. Fue mala suerte. En Tailandia, me vi muy bien. Para mí, gané la pelea. Contra Gaffie sí que tuve muy malas sensaciones. No es superior a mí, ni mucho menos. Ese día no sabía ni lo que hacía. Salí decepcionadísimo y no quería pelear más", afirma.

Todo eso ha quedado atrás y para la jornada de hoy el fajador se siente "fuerte. Hice un mes y medio de preparación, junto con mi equipo, y he llevado el peso muy bien". Carlos tiene un meridiano plan. "En esta pelea quiero empezar tranquilo y ver cómo va. En el tercer asalto -son cinco de tres minutos cada uno- pienso ir a por él y meter un poco de agresividad, a ver si afloja, o si mantiene el nivel", indica.

Acerca de Molero, su contrincante, el sureño señala que es un competidor que "viene creciendo. Ha estado ganando peleas a gente buena, top en España. Es fuerte y tiene confianza. Creo que va a ser una buena pelea de muay thai. Ambos somos técnicos. Entiendo que mi experiencia debería influir un poco. Está en su barrio y no se va a dejar amilanar. Vendrá mucha familia a verme, pero está claro que él es de allí y yo, el foráneo".

Carlos Araya no será el único integrante del Muay Pam Gym en la velada. La ariquera Miriam Santana se verá las caras con Sonia Rodríguez, en muay thai y en menos de 61 kilos. "Creo que tiene muchas posibilidades de ganar", indica un confiado Carlos Araya sobre su compañera de equipo.