La plantilla sale en defensa del estilo

Dani, con sensación agridulce

Dani Gómez fue protagonista en la víspera del partido de ayer por su presencia en la convocatoria de la selección española sub'21. "Estoy muy contento porque es algo que, anímicamente, me da mucha energía", reconoció el delantero madrileño. "Me hubiera gustado irme con la selección habiendo ganado, sobre todo en casa, pero no pudo ser y hay que seguir adelante; en el fútbol no todo sale a pedir de boca", añadió Dani, que se perderá la visita del Tenerife al Rayo Vallecano del próximo viernes.

Aitor Sanz, uno de los capitanes del Tenerife, salió en defensa de la idea de juego que está tratando de implementar Aritz López Garai y pidió paciencia para que el equipo logre un funcionamiento adecuado y sea más regular.

El centrocampista afirmó que el estilo puede llegar a "divertir" al público, a pesar de los resultados en el Heliodoro. "Pero hay que tener paciencia", dijo pensando en "ir a ganar a Vallecas" el viernes en la undécima jornada de Liga.

Profundizando en su análisis, Aitor opinó que el juego elaborado no tiene por qué convertirse en una trampa para el propio Tenerife. "Si hay que dar quince pases, se dan", comentó antes de entrar en detalles sobre lo que pasó ayer en el Heliodoro. Por un lado, admitió que equipo "no ajustó bien" la presión al Extremadura, defecto que aprovechó el adversario para crear ocasiones y marcar el 0-1. "En la primera parte sufrimos más de la cuenta, pero con el paso de los minutos fuimos mejorando, y cuando más cerca estábamos de lograr el segundo tanto, llegó el penalti", repasó el mediocentro.

En cuanto al estado anímico de los futbolistas, reconoció que el equipo se sintió "ansioso por momentos" durante el partido.

Aitor también fue cuestionado por los cambios que introdujo López Garai en la alineación en comparación con la jornada anterior. En este sentido, Sanz advirtió de que el técnico toma decisiones "por el bien del equipo" y porque "conoce" al grupo.

Su respuesta sobre la discutida sustitución de Malbasic fue por la misma línea. "Es uno de los compañeros con más minutos y puede que su sustitución haya venido por esa razón. Son tres partidos en apenas una semana y el míster no es tonto, lo vería cansado", declaró.

Por último, opinó que el penalti con el que el Extremadura marcó su segundo gol fue "riguroso".