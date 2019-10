"Nos han ganado haciendo muy poco"

La reacción de los jugadores tras el partido ante el Real Oviedo fue muy parecida a la que mostraron después de la derrota ante el Fuenlabrada. También sintieron que habían dejado pasar una oportunidad de colocarse en los puestos altos de la clasificación. Uno de los capitanes de la plantilla blanquiazul, Carlos Ruiz, confesó que el grupo había depositado "mucha ilusión" en el encuentro con el Real Oviedo, ya que un triunfo habría impulsado al Tenerife en la tabla.

"Estábamos muy ilusionados con este partido, porque sabíamos que nos podíamos meter en el tren de arriba e ilusionarnos todos un poco, y ha sido una pena perder, pero estoy seguro de que tendremos más oportunidades como esta", afirmó el granadino.

"Después de ganar en Lugo, nuestro estado de ánimo era alto, y queríamos refrendarlo con una victoria en casa, delante de nuestra gente, pero no pudo ser", continuó el central. "El equipo se vació, intentó llegar por las bandas y creó muchas ocasiones, pero no pudimos finalizar las jugadas", lamentó Carlos. "Nos ganaron con muy poco y es una pena", dijo.

Tratando de encontrar una explicación a la similitud de las dos derrotas sufridas por el Tenerife en el Heliodoro, apuntó que los rivales estudian el estilo del equipo anfitrión y ejecutan el mismo plan. "Saben qué tipo de juego realizamos y nos intentan morder cuando metemos el balón por dentro para luego buscar contragolpes. En una de esas acciones, el Oviedo nos pilló y nosotros no fuimos capaces de tener fluidez. Llegamos muchas veces a la zona de peligro, pero no llenamos el área de gente para rematar y finalizar", continuó el zaguero andaluz, convencido de que "partidos como este se verán mucho esta temporada" en el Rodríguez López.

En cuanto a las interrupciones que provocó el Oviedo, opinó que el Tenerife aplicó la misma estrategia en Lugo. "El árbitro tiene que mediar para que el juego sea más fluido, pero tampoco es algo que nos afectara mucho", dijo.

Luis Pérez y el penalti

Un fuera de juego del lateral del Tenerife detectado por el VAR hizo que el árbitro corrigiera su decisión inicial de castigar con penalti al Real Oviedo. Luis Pérez se resignó a aceptar ese giro de una jugada que habría cambiado el partido. "En ese momento no sabía si estaba o no en fuera de juego, porque iba en carrera e intenté aguantar lo máximo posible, pero si en el VAR lo tuvieron claro, es que sí hubo fuera de juego", explicó el defensa andaluz. "Nos llevamos un chasco", añadió. "Nos dejamos seis puntos en los dos últimos partidos en casa, pero tenemos que seguir adelante", continuó Luis Pérez. "Cometimos un fallito que nos costó la derrota, pero en líneas generales llevamos el peso del juego, a pesar de que no se vieron ocasiones claras", finalizó.