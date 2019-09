Garai: "Si pensamos que será fácil nos equivocaremos"

No habrá revolución en el once, pero hará cambios en función del cansancio

"Si pensamos que será fácil nos equivocaríamos". Aritz López Garai alertaba así sobre la identidad del CF Fuenlabrada, un recién ascendido que visita hoy el Heliodoro Rodríguez López, pero que marcha por delante en la clasificación. "Ha ganado ya dos veces como visitante", recordaba a continuación sobre un equipo que "hace las cosas bien" y que "cree en lo que hace".

En el mismo sentido, también aportó que el conjunto madrileño ascendió "con el mismo entrenador" y que cuenta "con jugadores importantes y contrastados en esta categoría, que saben manejarse, gente muy rápida arriba y sabe defenderse con gente experimentada", razones por las que será "un rival muy complicado".

En su afán por evitar que el entorno y su propio equipo pudieran pensar que será una tarde plácida, el preparador vasco puso datos sobre la mesa: "Ganó las tres primeras jornadas y lleva 10 puntos. Está en la parte de arriba con un partido menos. Como pensemos que es un equipo recién ascendido y será sencillo nos equivocaremos gravemente". A esto agregó que "esto es Segunda y todos los equipos son buenos y se preparan", por lo que pidió estar "serios y atentos".

Ni siquiera la intoxicación alimentaria que afectó a una docena de jugadores e impidió al Fuenla jugar contra el Zaragoza supone un obstáculo en la competitividad del rival a juicio de un López Garai "convencido de que va a venir bien". Incluso, señaló que los azulones "han descansado más tiempo que nosotros que encima hemos viajado mucho".

No obstante, esta circunstancia no tendrá nada que ver en la elección de los once tinerfeñistas que saltarán al terreno de juego de inicio. "Mi decisión no será en torno a si ellos están descansados o no, será en lo que vea de mis jugadores o me diga Maykol Hernández (preparador físico) que controla las fatigas. Será todo en base a nosotros", expuso.

Uno de los que podría descansar es Alberto Jiménez, que ha venido actuando como mediocentro en los dos últimos choques ligueros. "La opción de Alberto como pivote siempre la he barajado. Otra cosa es que me guste mucho de central porque nos da salida de balón y eso me parece muy importante para nuestra forma de jugar. Pero de pivote lo ha hecho bien, hemos tenido más consistencia y fuerza, tiene capacidad para defender y todo el mundo está más protegido. Eso nos ha funcionado bien, no sé si mañana (por hoy) lo pondré atrás, o descansará. Tengo variantes en el centro del campo y centrales que no están compitiendo. Estoy contento con su rendimiento, está jugando siempre y lo sabe, pero de cara a mañana puede haber variaciones", concluyó dejando abierta la posibilidad de que la pareja formada por Aitor Sanz y Milla recupere ante el Fuenlabrada el control del eje blanquiazul.