Mena retorna a la presidencia del Aguere y asegura su supervivencia

El Club Voleibol Aguere continuará existiendo con la misma denominación y su nodriza volverá a competir, por segundo año consecutivo, en la Superliga 2 Femenina. Con el retorno a la presidencia de Juan Miguel Mena, después de unos meses al margen dada su condición de candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de La Laguna, se ha despejado la incógnita de si la entidad lagunera iba a poder hacer frente a las sentencias judiciales y a la exigua coyuntura económica.

Tras un esfuerzo titánico de la directiva aurinegra durante los últimos dos años, se ha conseguido rebajar una deuda que rondaba los 57.000 euros en diciembre del año 2017. Ni el intento fallido de fraccionar y reducir las cantidades adeudadas con algunas exjugadoras, la más que probable pérdida de la subvención del Gobierno de Canarias, así como la negativa a última hora de patrocinadores potenciales, truncará la supervivencia del Aguere.

"Esto se ha convertido en un a ver cómo nos cargamos entre todos al Aguere. Saldremos a competir, y lo haremos con un equipo competitivo que dará la sorpresa a más de uno", relata Mena a EL DÍA. Sin avanzar ningún nombre ni dar pistas, el presidente asegura que desvelarán las nuevas jugadoras en las próximas semanas.

En las sentencias judiciales que han llegado a las oficinas del Aguere, figuran dos casos concretos que son los que traen de cabeza a la entidad de la Ciudad de los Adelantados. "Encima lo hacen dos de las que eran las niñas bonitas del club. En esos casos se nos reclama no solo lo que se les adeuda por su etapa en el equipo, sino también se nos exige el abono de la diferencia de la nómina estipulada en el Aguere con la del conjunto en el que recalaron con la temporada en curso", revela el dirigente.

Por otra parte, Mena apela a la lógica que, para él, no han tenido muchos implicados: "Lo triste es que no se dan cuenta de que si nos hunden, no podrán cobrar. Lo más fácil aquí sería dejar desaparecer al club y emprender una nueva etapa con otro nombre, no obstante, nuestra ética no nos permite hacerlo".

En otro orden de cosas, y hastiado con lo que define como una "persecución", revela que denunciará ante la "Inspección" la situación de ilegalidad con jugadoras que ostentan otros clubes. "Lo que no puede ser es que muchos no paguen seguridad social y no les pase nada. Nosotros tenemos todo legal. En el Aguere, pagamos la seguridad social, incluso a los monitores de la base. Este asunto lo trataremos con Subdelegación del Gobierno y la Real Federación Española de Voleibol", termina diciendo Juan Miguel Mena.