Una 'cicerone' de blanquiazul

Ante el Remudas, "si vamos sin miedo ni presión, podemos hacer algo bonito", asevera la grancanaria

Exigencia máxima, con los sentimientos a flor de piel. Tras el revés sufrido por el Salud Tenerife en su debut en la Liga Guerreras Iberdrola -el Gijón se llevó los puntos del Pabellón Quico Cabrera-, el representativo se adviene a dar la sorpresa en el derbi canario del domingo -12:00 horas-.

El Rocasa Gran Canaria -Club Balonmano Remudas- aguarda en el Pabellón Insular Antonio Moreno de Telde. "Puede ser uno de los partidos más difíciles de la temporada", entiende Arabia Peña, extremo grancanaria del Salud, que militó un lustro (2012-2017) en el vigente campeón liguero.

La jugadora nacida en Valsequillo hace 26 años volverá a actuar de cicerone para la escuadra saluteña, como ya hizo en el partido de pretemporada. En ese momento, "supimos plantarles cara" (cayeron de dos, 23-21), mas "no es lo mismo jugar un encuentro de preparación que uno de Liga".

A pesar de que el Remudas "acaba de jugar la previa de la Champions, es un equipo con bastante experiencia, con gente muy veterana y que sabe mucho de la categoría", Peña cree que si llevan a cabo "un buen partido, sin ningún miedo ni presión, podemos hacer algo bonito".

La oportunidad del Salud puede provenir no solo de su rendimiento, sino de los caprichos del calendario. "Quizás vengan un poco cansadas y nos pueda venir bien", después de que el Rocasa disputara la previa europea -logró plaza en la EHF Cup, aunque no en la Champions- y su primer compromiso liguero -venció a domicilio al Valladolid- del miércoles.

Con su exescuadra, Arabia tocó el cielo colectivo, dado que levantó dos copas de la Reina y una EHF Challenge Cup; pero también vio de cerca el infierno individual, con la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha -en 2014-, su única gran lesión a lo largo de su carrera.

Con todo, será un retorno "muy especial. Conozco a la mayoría de las jugadoras. Son mis amigas. Volver a las Remudas -barrio teldense- siempre es algo muy bonito, pero soy competitiva. En la cancha da igual si hay amigos o no porque con mirarnos solo sabemos lo que pensamos cada una", indicó.

El peaje de ser nuevo

Aún se echa la vista atrás, sobre todo para aprender de los errores cometidos en la primera jornada. De ir ganando 14-7, a encajar un parcial de 10-22 ante las asturianas. "Pagamos la novatada. Corrimos siempre y no miramos el marcador", expone Arabia Peña.

En su opinión, y más en esta categoría tan exigente e igualada, "una vez que vas ganando, tienes que tranquilizarte y empezar a hacer jugadas". Todo, con el objetivo de "jugar con el tiempo".

En resumen, "se nos fue de las manos. No estuvimos concentradas en la segunda parte, donde apenas marcamos ocho goles. Eran ellas las que debían tener prisa. Si corres todo el partido, al final llegas sin oxígeno. No da tiempo para pensar", comenta la canaria.

En su opinión, no se trata de una cuestión de haber llegado cortas de preparación. Todo lo contrario. "Físicamente, creo que estamos como motos. Somos un equipo muy físico. Lo que nos hace falta es un poco más de cabeza, pero en el encuentro íbamos todas revolucionadas. Eso, ante un equipo con experiencia se acaba pagando".

Objetivos sin cortapisas

Octavio Pérez, entrenador del Salud Tenerife, manifestó antes del comienzo liguero la pretensión de alcanzar la salvación. En la misma línea se sitúa su jugadora, aunque "no diremos que no queremos más que la permanencia", reconoce Peña.

Al statu quo de conjunto novel en la máxima categoría, se une la realidad de "un equipo nuevo", con hasta una decena de adquisiciones estivales. Así, el periodo de adaptación continúa vigente.

En cualquier caso, este acople está yendo por buenos cauces, según Arabia. "Ha llegado gente con mucha calidad y experiencia en la División de Honor. Sobre todo, la primera línea se entiende muy bien para llevar solo un mes, aunque también lo hacemos las extremos y pivotes. Si seguimos así, podemos hacer algo importante", completa la deportista valsequillera.

Salió "quemada"

Arabia Peña dio un paso al costado del proyecto del Rocasa Gran Canaria al final de la temporada 2016/2017, debido a que estaba un poco "quemada del balonmano. La exigencia" y los "viajes" pudieron con su aguante. "Aparte de los traslados a la Península -Liga doméstica-, luego estaba la competición europea. A lo mejor te ibas de jueves a domingo a Rusia. No tenía tiempo para estudiar, e incluso había semanas en las que no me podía presentar a los exámenes. Llegó un punto en el que dije no puedo más. No me sentía feliz y tampoco era una de las jugadoras importantes. No tenía muchos minutos y preferí centrarme en mis estudios -Educación Física-". Hasta que en el estío de 2018 llegó la llamada del Salud Tenerife y se animó "a venir". ¿Regresaría a la que fue su casa durante un lustro? "Salí bien del club y siempre me han dejado las puertas abiertas. Tengo muy buen trato con ellos. Puede ser que vuelva, pero aquí -en Tenerife- estoy muy bien. No me lo planteo", explica la grancanaria.

Lara también fue 'amarilla'

Amén de Arabia Peña, otra jugadora del Salud Tenerife vistió los colores del Rocasa Gran Canaria en su día. Se trata de la extremo Lara Coello. Empero, la santacrucera no llegó a debutar con el primer equipo y solo tuvo participación en la cantera de las teldenses.

Más tinerfeñas en el rival

Si en el representativo tinerfeño apenas hay una jugadora oriunda de la Isla -la propia Coello-, el Remudas cuenta con hasta tres: se trata de las aroneras Arinegua Pérez y Alba Spugnini -esta última, fichada en este verano-, más la tejinera María González -capitana-.

Abocado a repetir en el Quico Cabrera ante el BM Porriño

La directiva del Salud Tenerife tiene para sí que el representativo volverá a repetir en el Pabellón Quico Cabrera, en la tercera jornada de la Liga Iberdrola -sábado 5 de octubre, 20:00 horas, ante el BM Porriño-, toda vez que las obras que se están llevando a cabo en el recinto de La Salud impedirán jugar casi al 100%.

Al respecto, los regentes de la escuadra capitalina ya están en conversaciones con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuya "total predisposición", reconocen en el club, es patente.

Cuestionada por la circunstancia, Arabia Peña se manifiesta con claridad. "Las obras nos han afectado. La Salud es nuestra casa y es donde más sentimos el apoyo de nuestra gente". Eso sí "nos adaptamos a todo y lo intentamos hacer lo mejor posible", afirma.

La grancanaria se muestra crítica respecto a las prácticas semanales, de cara a lo que ha sido el debut en la élite. "Deberíamos entrenar más veces en el pabellón donde vamos a jugar", comenta en relación al Quico Cabrera. "No es el mismo espacio".

Agrega la extremo que "es como si jugáramos fuera porque no lo sentimos como nuestra casa". Así lo percibió en el duelo del estreno ante el Gijón. "Es tan grande, que había gente y nosotras no notábamos el calor del público. Siempre vamos a preferir La Salud. Es nuestro fortín", cierra.