Con la permanencia por montera

Lo hace con aspiraciones de perfil más bajo, tras la marcha de su adalid, Alba Spugnini

Un clásico de la División de Honor Plata Femenina, que mira más hacia abajo que hacia arriba. El Balonmano Tejina Tenerife inicia, este sábado -17:00 horas-, una nueva aventura en la categoría nacional. Lo hace en tierras gallegas, frente al pontevedrés Rubensa Balonmano Porriño, que comenzará a calibrar el potencial de un equipo que ha perdido a su máxima exponente, la aronera Alba Spugnini -firmada por el Rocasa Gran Canaria-.

Es por ello que las laguneras afrontan un curso sin mirar cara a cara a las posiciones de ascenso, como sí han hecho en los últimos cursos. En un intercambio de banquillos dentro de la entidad, Manuel Galván toma el testigo de Juan Castro -el presidente del club será también el técnico del Balonmano Tenerife Tejina, de la Primera Nacional Masculina- como entrenador del representativo. "El objetivo no es otro que salvarnos. Lo intentaremos cumplir lo más rápido posible. Lo que está claro es que estas chicas son veteranas en la categoría y, una vez logrado, aspiraremos a quedar lo más arriba posible", sentencia el preparador santacrucero.

Nuevamente enrolada en el Grupo A, la escuadra lagunera compartirá campeonato doméstico con otros tres canarios, San José Obrero Lanzarote, Lanzarote Puerto del Carmen y Lanzarote Zonzamas; con cuatro gallegos, el mentado Porriño, Carballal, Rodavigo y Lavadores Vigo; con tres asturianos, Gijón, Oviedo y Siero Deportivo; y otros tantos castellanoleoneses, Rodríguez Cleba, Palencia Turismo y, por último, Comercial Ulsa Valladolid.

De todos ellos, dos disputaron el pasado curso las eliminatorias previas a la final a cuatro por el ascenso -en la que triunfó el Salud Tenerife-. Se trata del Puerto del Carmen y el Vigo -visitará la Isla la próxima semana, en el estreno del Tejina como local-. Se prevé que estos, junto a otros, sean opositores a las dos primeras plazas, con premio, del grupo.

Eludir las dos últimas -condenan al descenso- es la premisa del equipo tinerfeño, que está apurando su puesta a punto estos días. "Creo que llegaremos bien. La disputa de la Copa Gobierno de Canarias nos ha servido bastante", afirma Galván. En ella, sus pupilas cedieron ante el Puerto del Carmen y el San José Obrero, mientras que terminaron imponiéndose al Zonzamas. El sábado es el momento de comenzar a sumar de verdad en pos del objetivo.

Escasas novedades

"Hemos incorporado a Davinia Rodríguez, del Balonmano Perdoma, una zurda con mucha proyección; mientras que vuelve Yasmina Díaz, una veterana que jugó hace muchos años en Tejina. Todo lo demás son jugadoras de la casa", expresó el técnico Manuel Galván.

De atrás hacia delante

Las premisas que se podrán observar en el pabellón del IES Antonio González de Tejina están claras. "Todo parte de atrás hacia delante. Se trata de defender muy bien para ser capaces de poder correr al contraataque. En ataque, queremos un juego muy dinámico, con poco bote de balón. Pretendemos que el equipo coja fluidez y aprovechar bien los espacios para entrar en penetración", argumenta.

Primera experiencia

Será la primera vez que Galván aleccione a un equipo sénior femenino. "Sí que he entrenado a conjuntos de base, pero me estreno con uno de nivel tan alto como este". El preparador está "llevando la misma dinámica" de entrenamiento "que con los masculinos" del Tenerife Tejina. "De momento, me va bien", asevera.