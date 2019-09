Logroño, rival para sanar

"Ojalá se repita lo del año pasado", comenta la capitana Cindy García

Después del duro correctivo propinado por el Sevilla en el estreno liguero, la UDG Tenerife Egatesa intenta recomponer su identidad de cara al próximo sábado, día en el que la EDF Logroño visita (12:00) La Palmera. El pasado año, cuando venían mal dadas, la contienda -tanto en la primera como segunda vuelta- sirvió para establecer un punto de inflexión en el curso 2018/19.

Tras el incidente de Toni Ayala y la interinidad de Antonio González, Pier Cherubino cogió las riendas de un Granadilla algo resquebrajado por los acontecimientos. En su debut (14/10/18), consiguió una victoria ante el Logroño no exenta de sufrimiento (1-0). Mientras, en la segunda vuelta y ante el mismo rival -esta vez en La Rioja-, un 0-1 sirvió para salvar una delicada situación donde las granadilleras sólo habían sumado cuatro victorias en 14 choques -en todos encajó-. El duelo ante el Logroño fue una trampilla hacia unos mejores registros.

"Ojalá que se dé la misma situación que en la temporada pasada. No obstante, en el partido en casa contra el Logroño sufrimos muchísimo. Creo que el de este sábado será un partido muy complicado y en el que no debemos de relajarnos, porque ellas vienen muy motivadas después de ganar su primer partido", comenta Cindy a EL DÍA.

A dos días para el estreno como local, García asume que la plantilla está "concienciada" para salir a por la "victoria. Para ello tenemos que ser contundentes y mantener la portería a cero. Arriba, en cualquier ocasión, somos capaces de hacer gol", argumenta.

Sin querer echar la vista atrás en demasía, la zaguera grancanaria reconoce que la puesta en escena del Granadilla en Sevilla "fue muy mala. No salió nada de lo que habíamos planteado durante casi dos semanas". García se muestra muy autocrítica con el equipo y con ella misma. "Estuvimos 90 minutos corriendo detrás del Sevilla. Desde el principio las sensaciones fueron muy malas", dice.

Con el 3-0 a tiempo de descanso, el técnico David Amaral "prácticamente no dijo nada. Creo que él no tenía ni palabras, nosotras ya sabíamos que lo estábamos haciendo mal. No quiso meter el dedo en la llaga", revela la defensa con respecto a la actitud del entrenador ariquero en el tiempo de descanso.

La capitana blanquiazul espera mantener su condición de titular en la segunda jornada. "Creo que estoy pasando por uno de mis mejores momentos pese a no haber hecho un buen partido en Sevilla. Siempre daré el máximo por estos colores y trabajo al máximo para, si me toca salir, hacerlo lo mejor posible", refrenda.

Por último, Cindy García alude a la importancia de la afición para el choque de este sábado: "Con ellos somos más fuertes. Necesitamos su apoyo más que nunca".

Ayer se presentó el choque

La sala de prensa del Campo Municipal La Palmera acogió en el mediodía de ayer la presentación del encuentro UDG Tenerife Egatesa-EDF Logroño, que se disputará el próximo sábado (12:00 horas) en el mentado recinto de San Isidro. Carla Batista, en calidad de representante de la directiva granadillera, y Aline Reis, Cindy García y Pisco, jugadoras de la primera plantilla, actuaron como anfitrionas ante Eugenio Duque, gerente de la nueva empresa patrocinadora: Extinción de Incendios Duque. Las entradas para lo que será el estreno como local del Granadilla Egatesa 2019/20 se pueden adquirir por un precio de 10 euros para el público en general -los niños pueden acceder gratis-.

Patri y Raissa, recuperadas

Conforme ha avanzado la semana, la realidad blanquiazul se aprecia con mayor optimismo que al epílogo del choque disputado ante el Sevilla. La defensa central Patri Gavira tuvo que ser sustituida en el minuto 42 al sufrir un duro impacto que la dejó conmocionada. Mientras, sobre el minuto 80, la mediocentro Raissa Feudijo tuvo que recibir asistencia médica al quedarse sin respiración. Ambas ya se han recuperado y parece que estarán disponibles para el sábado.