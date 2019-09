Brazadas de pundonor tinerfeño en el Mundial

Todos competirán con la ilusión de entrar en la final de su especialidad

Tenerife estará presente en el Mundial de Londres de natación paralímpica, cita cuya titularidad es del Comité Paralímpico Internacional (IPC). El Club Midayu aportará tres deportistas, Michelle Alonso, Judit Rolo e Iván Fernández -es navarro pero entrena con José Luis Guadalupe-, mientras que el Ademi Tenerife estará representado por Inés Rodríguez. La expedición partirá este fin de semana hacia Reino Unido y comenzará a competir el próximo lunes.

Las principales referentes de la natación adaptada en Tenerife, Michelle Alonso (S14) y Judit Rolo, llegarán convalecientes al Mundial. La Sirenita ha sufrido episodios de alergia que bien podrían venir dados por el cloro -a falta de las pruebas que se le practicarán una vez concluya las próximas competiciones-. Mientras, la Mariposa tuvo que dejar de lado los entrenamientos durante una semana por una gastroenteritis aguda; llegó a perder 2,5 kilos.

Acostumbradas a reponerse ante las adversidades, aseguran estar "muy ilusionadas". Michelle, pese a estar algo "nerviosa" en el preludio de la competición, solo piensa en "disfrutar del momento", asevera a EL DÍA. Por su parte, Judit hace hincapié en que, después de "muchos meses" de preparación, se lo juegan "todo en una prueba", dice.

Ambas nadadoras tomarán este sábado vuelo directo hacia Londres para competir el lunes. La deportista de categoría S7 se estrenará con su especialidad, 50 mariposa. En él intentará colarse en la final y, a posteriori, luchará por meterse en podio. "Te engañaría si dijera que no pienso en conseguir una medalla. Estará difícil, han salido rivales de debajo de las piedras", comenta Rolo, que en su segunda presencia mundial también competirá en 50 libre y relevos mixtos de clases bajas.

Por su parte, la S14, a modo de activación, saltará a la piscina el mismo lunes para competir en 200 libre. El miércoles estará presente en sus 100 braza. "Iré a disfrutar del momento, no siempre se puede competir en un Mundial y habrá un momento en el que nos retiraremos -aún no ponemos fecha-. Sin embargo, es cierto que pienso en las medallas, ya no en el oro, sino en bronce y plata; soy más realista", apunta una nadadora que afrontará su cuarta cita planetaria y que ha cosechado dos oros y un bronce.

También representará a su isla natal Inés Rodríguez, nadadora del Ademi Tenerife que compite en categoría S4. La joven de 20 años tomará parte en cinco pruebas -tres principales y dos complementarias-, pero focaliza los esfuerzos en los 50 espalda, su fuerte. "Estoy muy contenta. Ya que voy, me tiro a todo. A ver qué pasa. Mi meta es entrar en la final, con eso ya me doy por satisfecha", asegura Rodríguez.

Iván Fernández, también S4, pese a ser pamplonés figura como nadador del Midayu. El veterano participará en cuatro pruebas, pero se centra en 50 espalda. "Mi objetivo es mejorar mis anteriores marcas, con ello es fácil entrar en la final", concluye.