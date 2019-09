Transvulcania 2020 será escenario del Campeonato de España RFEA

Ya nada frena la progresión de Transvulcania. La prueba de la Isla Bonita, que cumplirá el próximo 9 de mayo su duodécimo aniversario, se convertirá en el 2020 en sede del VI Campeonato de España Individual de Trail Running, en categoría Absoluta y Máster, y ya está incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

La RFEA, encabezada por Raúl Chapado Serrano, sabe que en el Archipiélago tiene un filón importante para complementar su calendario. La orografía y buen clima hacen un compendio más que interesante para la celebración de eventos del calibre de un Nacional de Trail Running. Con la suma de Transvulcania a su calendario de Trail Running, la Federación da un espaldarazo importante en su intención de ser el principal nodriza en carreras de montaña. Con el fichaje de TRV por la RFEA, la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada), el liderazgo en el mundo del trail queda dividido. No obstante, tienen bajo su paraguas a la Reventón Trail (El Paso).

Si bien es cierto que la cita palmera será Campeonato de España de Trail Running Absoluto y Máster, no se descarta que pueda prodigarse con el resto de modalidades. Una de las que más atrae es el kilómetro vertical, competición que abre el fin de semana running -la próxima edición será el 7 de mayo- y que une el puerto de Tazacorte con la torre forestal de El Time.

Transvulcania 2020, tematizada bajo el lema Sons of the Volcanoes -los hijos de los volcanes-, no perderá un ápice de grandeza con respecto a las anteriores ediciones. Es más, y en vista a su categoría de Campeonato de España, podría ganar mayor repercusión en el país, así como tener una lista de élites con mayor presencia de corredores nacionales.

El nuevo presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, desde la oposición y en la previa de Transvulcania 2019 Pure Nature Runners, mostró su interés en que la prueba señera diera un paso más en su proceso de crecimiento y expansión mundial. Es más, abogó por convertirse en Campeonato del Mundo de Trail, inquietud que sigue manteniendo como máximo responsable del Palacio Insular. La Palma dará un paso más con una prueba más que consagrada.