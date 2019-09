Un latido con 80 años de vida pero con la misma fuerza de siempre

Pasan los años y cambian los jugadores, pero el corazón aurinegro sigue bombeando con la misma fuerza y, sobre todo, sin detenerse en ningún momento. Ese es el mensaje que ha querido trasmitir el CB Canarias como seña identificativa de su campaña de abonos, patrocinada un ejercicio más por Isola Frutos Secos. Una acción promocional que recalca el andar firme y seguro, independientemente de sus protagonistas, que ha tenido la entidad lagunera a lo largo de sus ya 80 años de vida.

El Latido de nuestra historia es el lema -a modo de reclamo- elegido para la ocasión. Una proclama que pone en valor al club en un verano en el que ha cambiado prácticamente toda su plantilla respecto al pasado curso. Así, y con el tinerfeño Álex López como protagonista principal del spot, el Canarias recuerda varias de sus mayores gestas a lo largo de sus ocho décadas de existencia. Pasado y presente fusionados en una pieza en la que también intervienen cinco jugadores más, Sasu Salin, Gio Shermadini, Santi Yusta, Dani Díez y Tomasz Gielo. Todos movidos por ese incesante latido canarista "desde 1939".

El anuncio en cuestión se desarrolla, en su totalidad, en las entrañas del Santiago Martín (partiendo desde un vestuario que late con fuerza llamando la atención del jugador lagunero), y sobre todo en su cancha, la misma ubicación elegida para llevar a cabo su presentación ayer. Una puesta de largo en la que participaron Federico García Soto e Iván López, responsables respectivamente de los departamentos de Imagen y Audiovisuales del club tinerfeño; así como Jesús Rodríguez, director de Dar2 Media. "Al margen de que tocara celebrar el 80 aniversario del club, se unía el hecho de la marcha de muchos jugadores, por lo que teníamos la misión extra de ilusionar a la gente", señala el tercero de los protagonistas, que propuso "dar importancia a la esencia del club, aquella que siempre queda" y que permite "la unión con la afición se mantenga intacta". La idea, según reconoce López, "era tan potente que fue fácil plasmarla".

"Se planteó en tres partes visuales diferentes, empezando por las imágenes históricas que se veían dentro de la propia cancha; con una segunda en la que Álex López mete una canasta desde el centro del campo, todo se apaga y surge el latido de aquellos jugadores que han llegado este año. El culmen del vídeo es el corazón canarista latiendo desde el interior del círculo central", relata López, que admite que la actual "es la vez que más clara" ha tenido la campaña. "Sabía que iba a funcionar", añadió. Ahora el turno es para que los aficionados se abonen... y el latido de los jugadores se traduzca en buenos resultados.

Equipo técnico familiar

Con el mejor argumento del buen sabor de boca que han dejado las anteriores campañas, el Canarias ha elegido para la ocasión a un equipo creativo muy similar. Así, basado en la idea original de la agencia Dar2 Media, el spot se filmó bajo la dirección de Iván López, con un equipo de trabajo formado por Belén Cabrera (producción), Ja Doria (director de fotografía), Vasni Ramos (postproducción de vídeo y efectos especiales, Kung Fu Brothers), Gerson Ramos (sonido), Mauro González de Chaves (operador de dron, The Monkey Pilot Drones), Lamberto Guerra (voz en off) y Emilio Cobos (foto fija y making of).

Seis horas de rodaje

El spot, que acabó siendo de dos minutos de duración, se grabó el pasado 20 de agosto a lo largo de seis horas en el Santiago Martín. Álex López fue el que más horas le dedicó a su faceta ante las cámaras, una tarea en la que también tuvo protagonismo en la presentación de las nuevas equipaciones. No aparecen en la pieza, pero para rememorar de esos momentos históricos, se recurrió a las voces de José Manuel Pitti, José Antonio Pérez y Carlos Elorrieta.

Acciones promocionales

La campaña de captación de abonados del Canarias incluirá varias acciones promocionales en redes sociales, faldones alusivos en prensa, cuñas promocionales en radio, en los Multicines Tenerife, así como en diferente cartelería y en pantallas LED repartidas por la Isla. Además, y como vienen siendo habitual estos últimos cursos, la cadena Iberostar sorteará varias estancias entre los abonados.

Se cierra el día 25

El CB Canarias ha decidido dar carpetazo a la campaña de abonos antes que en otras ocasiones. Así, y coincidiendo con que el estreno liguero tendrá lugar en el Santiago Martín, el plazo concluye el miércoles 25 de septiembre, fecha en la que el Iberostar se mide al Bilbao. Hoy será el último día de renovaciones, quedando para el viernes la mejora de sitio para aquellos que lo deseen.

Superar la barrera de los 4.000, el gran objetivo

Acabó el Canarias el curso pasado con 3.991 afiliados, la mayor cantidad de abonados de su historia. Para este ejercicio, la intención de la entidad aurinegra es dar un paso más en este sentido, lo que conlleva, casi paralelamente, superar los cuatro millares de fieles seguidores. La nómina de fichajes y haber mantenido el precio de los abonos son varios de los mejores avales en una campaña en la que la afición parece estar respondiendo de forma masiva, tal y como, por ejemplo, quedó de manifiesto ayer mismo por la tarde en el hall del Santiago Martín, donde se despachan los citados pases. Uno de los aspectos que más satisface por ahora a la entidad canarista es la gran cantidad de abonados de nuevo cuño que se han decidido a apostar por el club cestista.