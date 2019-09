Judith Vizuete: "Cuando me llamaron, me dijeron que pelearían por entrar en Europa"

El Salud Tenerife no ha especulado a la hora de conformar un equipo solvente para mantener la categoría. Prueba fidedigna de ello, el fichaje de la catalana Judith Vizuete (20/07/1995), máxima goleadora de la Liga Guerreras Iberdrola del curso pasado con 179 dianas -aventajó en 26 a la segunda máxima realizadora-. Su capacidad para, desde el lateral derecho, incorporarse al ataque en segunda línea traerá de cabeza a todas las retaguardias de la competición, no obstante, Vizuete no se marca cifra de goles pero sí ve al Salud para "algo más" que la permanencia en la élite.

A cinco días para que comience la competición, ¿ve al equipo preparado para el debut en División de Honor?

Creo que sí. Las sensaciones han sido muy buenas en los entrenamientos y en los dos partidos ante Rocasa; el primero fue para tantear el terreno y, en el segundo, dimos la cara y supimos estar a la altura. Creo que el inicio de temporada será muy positivo.

Si bien es cierto que al campeón de Supercopa le faltaban jugadoras, a ustedes les sucedía lo mismo en esos dos choques disputados.

Así es. Algunas jugadoras se estaban incorporando y otras están lesionadas. Está siendo una pretemporada muy dura e intentaremos aguantar en el inicio de liga. Una vez recuperemos a las que están tocadillas, se demostrará que tenemos una gran plantilla en el que el siete inicial puede ir variando; se ha conformado un equipo muy equilibrado en el que los cambios ni se notan.

Parece que el tener ese buen fondo de armario es necesario para jugar a la velocidad que les requiere Octavio Pérez.

Sí. Lo primordial en el equipo es defender mucho y salir al contraataque. Atacar en estático siempre cuesta un poco más; salir a la contra será nuestro punto fuerte para esta temporada.

¿La defensa también es un punto fuerte del Salud Tenerife o, por el contrario, se flaquea algo en ese aspecto?

Para nada. Tenemos una gran defensa que nos permite robar muchos balones que, a la postre, nos darán la posibilidad de subir rápido.

Sinceramente, pensaba que nunca me iría de Granollers, pero me apareció esta oportunidad y la quise aprovechar desde el primer momento. La oferta me ayudó a salir de mi zona de confort; el venirme a Tenerife hace que tenga que hacer mi vida, aprender a vivir con otras compañeras y valerme por mí sola. Con el fichaje por el Salud he dado un paso más en la profesionalidad y en mi carrera deportiva. Aquí me han dicho que se entrena mañana y tarde y requiere de una dedicación mayor que en otros equipos, es por ello que he dejado apartado el Grado en Fisioterapia que estaba cursando -le falta un año-; me he propuesto darlo todo por el balonmano este año.

En base a eso último que comenta, ¿la considera una apuesta arriesgada?

En efecto, es bastante arriesgada y se puede tildar de locura, sin embargo, me tenía que lanzar ahora porque la vida deportiva es muy corta. Es un coste de oportunidad que tenía que pagar. Era ahora o nunca.

Más allá de salir de su zona de confort, ¿qué motivos le alentaron a decantarse por el equipo saluteño?

Desde el Club me dijeron que su principal objetivo era pelear por estar en una competición europea, porque así recibirían muchas ayudas del Gobierno de Canarias. Al principio, no me lo creía al venir de un recién ascendido. No obstante, al ver la dinámica de trabajo y el nivel de mis compañeras, que son una caña, creo que acerté aceptando. Otro de los motivos que me hizo venir aquí fue la gran competencia que tendría en mi puesto.

Con lo que le comentaron, quizá el objetivo está más allá de la permanencia.

Como recién ascendido, el primer objetivo debe ser la permanencia. No obstante, si podemos estar a mitad de tabla o, incluso, clasificarnos para Europa como me dijeron, sería estupendo. Por otra parte, la Copa de la Reina puede ser otro objetivo importante -la primera eliminatoria la jugarán en casa del Lavadores Vigo-. Menos ante el Bera Bera, que es muy fuerte, podremos competir de tú a tú ante cualquier equipo.

Acabó el curso pasado con 179 goles. ¿Dónde está el secreto de la máxima goleadora de la 2018/19?

En el equipo. En Granollers todas jugábamos para todas, además, allí tiraba todos los penaltis y eso suma mucho. Si bien es cierto que allí jugábamos muy bien y pudimos conseguir grandes cotas, me hubiera gustado más entrenamientos y exigencia; teníamos una plantilla muy reducida y entrenábamos solo cuatro sesiones de hora y media a la semana. Aún con todo, nos clasificamos para Europa.

¿Cree que esa mayor exigencia que ha encontrado en el Salud, redundará en una mejor Judith Vizuete?

No sé, puede ser. Lo que está claro es que, a lo mejor, táctica y técnicamente nos costará estar a la altura de la Liga pero, con el apartado físico, lo compensaremos. Con todo lo que entrenamos llegaremos frescas al minuto 60.

¿Se marca una cifra de goles como objetivo para esta campaña?

No. Me sorprendió que en el primer partido de pretemporada me dijeran que chutara el primer penalti. Venía de nueva y pensaba que lo ejecutaría otra. De hecho, fallé el primero ante Silvia Navarro (Rocasa) y Octavio (Pérez) me dijo que chutara el segundo. En Granollers, cuando fallaba el primero, se cambiaba de lanzadora.

Síntoma inequívoco de la confianza que tienen depositada en usted.

Así es, y que bien. Desde el primer día, me sentí muy segura en la pista; cuando he cometido diferentes errores, han seguido confiando en mí. Para una jugadora, ver eso en su entrenador, es muy, muy positivo.

¿Se ve como referente del proyecto?

Para nada. El equipo es el referente del proyecto del Salud Tenerife, y eso es lo que hará que consigamos cosas muy chulas esta temporada.