Txus Vidorreta: "En nuestros planes estaba seguir con nueve jugadores"

Momento de análisis para Txus Vidorreta. El técnico del Iberostar repasa lo que fue el pasado curso y admite que no queda otra que adaptarse a un "cambio de ciclo sobrevenido" cuando su intención era quedarse "con el 75 por ciento de la plantilla".

Un mes después, ¿tiene explicación lo de Fuenlabrada?

Tengo la sensación de que en las dos últimas semanas estuvimos desenfocados, y eso me duele. Porque de lo contrario hubiéramos aprovechado al menos una de las dos opciones para entrar en playoff. La temporada hubiese sido extraordinaria, pero te quedas con que fue buena, pero no excelente. Además, la segunda vuelta de ACB fue floja al principio, sobre todo por las lesiones, pero tras reaccionar y lograr cuatro victorias, y ahí no hay excusas.

¿Y no se percató de ese desenfoque y, en su caso, no trató de solucionarlo? ¿Qué cuota de culpa tuvo el entrenador?

Bueno, esto es una cuestión del equipo. Sé que yo estuve enfocado, y a tope. Es verdad que después del partido contra el Unicaja ya lo comenté porque el tono defensivo fue flojo, y eso es algo que advertí el lunes y luego reiteré, con varios mensajes más, porque vi que existía un cierto desenfoque. Tal vez estábamos pensando que íbamos a ganar fácilmente? Pero esos mensajes no surtieron efecto y el equipo no estuvo al nivel de concentración que exigía una final como esa.

¿Fue ese el gran lunar?

La primera vuelta fue sensacional, y el rendimiento en la Copa y en Champions, buenísimo; mientras que en la segunda vuelta las lesiones no nos dejaron mantener el nivel competitivo. Pero una vez se reaccionó creo que el equipo estaba perfecto para acabar la temporada como un tiro, como ocurrió hace dos años.

¿Tras esas cuatro victorias seguidas se llegó a ver jugando Eurocup?

No, no, pero tenía la ilusión de colocar de nuevo al club en la tesitura de tener que elegir.

Ya a toro pasado, ¿cree que no se acertó en algunos de los fichajes?

En general creo que hicimos lo que teníamos que hacer, teniendo en cuenta las limitaciones de económicas y de cupos a las que nos enfrentamos. Todos los fichajes tuvieron momentos muy buenos durante la temporada. Brussino y Saiz lo hicieron muy bien en Champions, Staiger hizo media temporada muy buena, McFadden estuvo sensacional los meses iniciales, los dos primeros meses de White significaron un importante factor dinamizador para acabar cuartos en la primera vuelta, Iverson hizo un temporadón? Lo que nos faltó fue sostener ese rendimiento en el tiempo.

¿Ya con White en línea descendente, no hubiera hecho más falta un tirador en lugar de Joesaar?

En un caso así hay que valorar la economía y las opciones que te da el mercado, porque no es fácil encontrar jugadores. Y creíamos que lo que nos hacía falta era un jugador que nos diera un mayor tono defensivo, de rebote y atlético? pero tuvimos la mala suerte de que Janari nunca estuvo al cien por cien. Si llego a saber lo que sucede después quizá hubiéramos intentado fichar a alguien con otras habilidades?

Distinto, largo, convulso? ¿Cómo será el verano 2019 canarista?

Largos son todos, pero este ha arrancado con mucho ritmo y una actividad frenética; hemos necesitado varias semanas para situarnos.

¿Y también difícil teniendo en cuenta que el club no está acostumbrado a tanto movimiento?

Sí, pero no queda otra que adaptarse. Para competir tenemos que hacer contratos con cláusulas liberatorias y eso provoca que cada verano salgan jugadores por decisión propia, incluso yo mismo. Este año la idea era que pudieran salir un par, más dos o tres con los que no contábamos, pero nos hemos encontrado con una situación en la que solo hay dos jugadores casi garantizados, que son Gielo, y Niang. A San Miguel se le ha ofrecido renovar, con Iverson hemos preferido esperar para no gastar plaza de extracomunitario; y luego hay tres jugadores con contrato en vigor y con los que se contaba, pero con cláusula: dos ya la han ejecutado, Bassas y Beirán, y con otro, Abromaitis, hemos hecho todo lo humanamente posible para retenerle, pero... Con Brussino estamos pendiente de lo que sucede, y había otro, Richotti, sobre el que optamos por rescindir, porque teníamos esa opción. Te pones a sumar, nombrando incluso a Gillet, y salen nueve jugadores que estaban en nuestros planes, pero el hecho real es que solo tenemos ciertas garantías de que sigan dos, lo que nos llevaría a fichar hasta 10. Es un cambio de ciclo sobrevenido al que debemos adaptarnos.

De todas esas marchas que se han producido o se pueden producir, ¿cuál rompe más a Txus Vidorreta?

Creo que la de Rodrigo, un valor en alza tras cinco años en el equipo, siendo el titular indiscutible y además internacional. Es una pieza muy importante, y muy difícil de sustituir por lo que el club, defendiendo sus derechos, tiene la intención de incluirle en el derecho de tanteo. También Beirán y Abromaitis han rendido a altísimo nivel y son muy importantes.

¿En lo de Rodrigo no sería ir un poco contra natura si se le retiene?

No, porque ha habido multitud de casos así a lo largo de la historia. El San Miguel actual no tiene nada que ver con el que llegó al Canarias y por eso nos gustaría contar con él o, si no, darle valor al trabajo realizado durante cinco años.

Seguramente sin San Miguel, sin Richotti, sin Abromaitis, parecía que el único icono a mantener podía ser Beirán, pero no... ¿No hubiera sido conveniente un esfuerzo por las dos partes para que siguiera?

Tenemos la sensación de que cada verano nos hemos encontrado en la misma tesitura, aunque no debo hablar mucho del asunto porque no soy el que negocio los contratos. Si Javi hubiera seguido en las condiciones que estaba, perfecto, porque tenía contrato; pero si él cree que merece mucho más, con pretendientes que superan notablemente nuestras prestaciones, y debía salir, también entiendo que está en la edad de recoger lo sembrado. Pero no porque estén saliendo muchos jugadores debemos cambiar la hoja de ruta, principalmente porque estimamos que en este momento de la partida Javi Beirán ha recibido mucho del CB Canarias, como también sabemos que él ha rendido aquí a un nivel óptimo.

A Brussino se le acabó encontrando la tecla en rendimiento y polivalencia. Choca que pudiera irse?

Bueno, manejamos unos parámetros para tomar decisiones que no se pueden decir abiertamente. Debemos buscar un equilibrio entre lo que los jugadores aportan y lo que nos cuestan, porque nuestra economía es limitada. Y aunque el jugador incluso ha mostrado la voluntad revisando a la baja su contrato, cuando llega alguien en el mercado que le refuerza en su poderío adquisitivo, tú te encuentras un poco fuera. Estamos a la espera de lo que suceda hasta el día 30, pero es verdad que estimamos que podemos encontrar jugadores que nos puedan aportar más.

¿No hay riesgo de perder identidad de la plantilla con la grada?

Sí, sí, sí. Es evidente que existe una renovación o cambio de ciclo que nos viene dado. Y para conseguir esa identidad estamos trabajando, por un lado recuperando jugadores que puedan encajar en la filosofía del equipo y de la Isla, y que sean sumamente competitivos. Cuando Richotti vino a hacer unos entrenamientos nadie se imaginaba que estaría nueve años y que le íbamos a retirar la camiseta; cuando San Miguel llegó desde Murcia, pocos pensaban que podía estar al menos cinco; lo mismo con Beirán desde el Granca. Igual ahora damos con un nuevo Sekulic, que estuvo aquí cuatro temporadas y fue un ídolo. Ahora mismo en el mercado, con más dinero, hay más movimientos, algo que en parte nos perjudica porque somos un club sólido.

Estamos acostumbrados a que el nivel de los cupos sea muy alto. ¿Habrá que cambiar ese chip?

Es cierto que esos jugadores han sido de perfil alto, pero no podemos olvidar que a varios los hemos hecho nosotros. Ahora nos tocará hacer un Rodrigo, un Ferran, un Beirán? Estoy convencido de que los cupos que tendremos serán jugadores con presencia tanto en el equipo como en nuestra sociedad.

¿Esa identidad se mantiene con gente de la tierra?

Sí, también es una de nuestras ideas, pero es que solo hay algunos jugadores y ya están en nuestra hoja de ruta. Supongo que en breve tendremos noticias al respecto.

¿Al hablar del nuevo Sekulic se refería a Shermadini?

Ojalá. Creo que tenemos muchas posibilidades, siendo además un fichaje que nos liberaría de la plaza de extracomunitario y que nos daría margen para construir una plantilla competitiva en todos los puestos.

Ofensivamente sí, pero atrás el georgiano no parece el que mejor se identifica con su estilo?

En mi carrera he tenido a muchos jugadores que han defendido muy bien la situación de bloqueo directo cuando a priori parecía que no serían capaces de hacerlo. Lo que ocurre es que deberíamos encajar muy bien nuestro sistema defensivo para protegerlo. Ante esos pívots tan grandes y con capacidad para hacer daño en el aro rival, uno de los secretos como equipo es saber ayudar a que luego se sientan cómodos en el entramado defensivo.

¿Lo de Huertas es solo un sueño de verano? ¿Lo da por imposible?

No. Es un jugador que está ahí, en mercado, y que como muchos otros es una posibilidad. Pero nosotros, para fichar a gente de un nivel superior, debemos esperar a que se resuelvan primero algunas decisiones más importantes. Cuando llevas tantos años jugando a nivel de Euroliga lo lógico es querer seguir haciéndolo. A nosotros no nos queda sino tener paciencia porque creemos que la situación lo merece.

Con una plantilla casi desnuda, ¿qué mensaje le da a la afición? ¿Se le puede asegurar que estarán en la línea de los últimos años?

Vamos a tener un equipo competitivo y estaremos en la línea de los últimos años, como filosofía. Cuando te marcas objetivos y en el primer partido se te lesiona un jugador para toda la temporada? Pero seguiremos siendo fieles a nuestra ambición. Estoy seguro de que podremos hacer ese equipo competitivo porque estamos capacitados para ello a todos los niveles: deportivo, económico, de imagen? En mi segundo año en el Lucentum, con solo un jugador que seguía del curso anterior, acabamos jugando Copa, playoff y éramos colíderes en la jornada 15. Es un caso de que una gran revolución no implica ir a peor, como los hay al contrario. Pero creo que nosotros vamos a ser de los que mantengamos el nivel. Seguramente nos costará un poco arrancar, más que este año, pero cuando cojamos ritmo daremos una gran imagen y estaremos luchando por los que son nuestros objetivos de estas últimas temporadas, que son jugar Copa, playoff y tratar de trabajar por estar lo más alto posible en la Champions.

El crédito existe, ¿pero este año no se exponen a que un posible mal arranque sea mirado con lupa?

Bueno, no lo sé. Muchas veces un mal arranque depende, por ejemplo, del calendario que tengas, pero lo importante es tener claro que nosotros no hemos provocado este cambio de ciclo, sino que es algo que nos llega sobrevenido, cuando nuestra idea inicial es que siguiera el 75 por ciento de los jugadores

"Lo de Nico siempre iba a ser una sorpresa"

Uno de los movimientos más impopulares en estas semanas en el CB Canarias ha sido el de la rescisión del contrato de Nico Richotti. Vidorreta argumenta esta decisión. "No creo que lo suyo sea una cuestión de tono físico por lo sucedido en las últimas semanas o meses. Él ahora está bien y puede jugar, y estoy convencido de que lo puede hacer muy bien con un partido a la semana; pero es que nosotros jugamos dos desde hace tres cursos. En mi primer año aquí él jugó 850 minutos, mientras que entre los últimos tres ha sumado poco más de esos 850 minutos. Es ya una tendencia, y nosotros necesitamos jugadores que puedan atender el ritmo de dos competiciones al cien por cien durante 56 partidos", explica el de Indautxu, que incluso ve ciertas ventajas para el de Bahía Blanca por el momento del corte. "Creo que la decisión que hemos tomado también es buena para él, por un lado porque puede recibir ofertas para competir al máximo nivel con un partido a la semana y reivindicarse como el buen jugador que es; también porque tiene abiertas las puertas del club forever; y porque, cuando él lo estime oportuno, retiraremos su camiseta. Reconocemos el trabajo que ha hecho durante estos nueve años, pero comprendemos que este debe ser un punto y aparte, que no punto final. Él ahora está en su mejor condición y con esta decisión le damos la posibilidad de que salga al mercado". "Entiendo que lo suyo sea una sorpresa para todo el mundo? pero es que siempre iba a ser una sorpresa. Además, en su momento, con él lesionado, se produjo una renovación de uno más uno convenida por las dos partes", concluye el preparador bilbaíno.

El mensaje para Gielo

"Con él habrá que tener paciencia. Hubo un momento en el que veíamos que su recuperación iba muy lenta, pero es verdad que ha evolucionado el último mes haciendo un gran trabajo con nuestros preparadores. Él quiere agotar sus opciones de jugar la Copa del Mundo, pero ya le he dicho que está arriesgando mucho", advierte Vidorreta sobre Tomasz Gielo y su lesión de rodilla. "Él sabe que si no está al cien por cien, cuando vuelva solo tendrá siete u ocho días para integrarse en el equipo, y nosotros vamos a fichar jugadores polivalentes para poder cubrir esa posible merma suya. Para el club sería prioritario que él demuestre su compromiso renunciando ir al Mundial y estando aquí el 12 de agosto porque deportivamente este año será vital en su carrera, aunque no podemos coartar su libertad ni sus derechos", explica el técnico sobre el polaco.

Niang, con ventaja ante Guerra

"A priori no. Que la idea puede ir a 13 jugadores, cubrirnos con los cupos, y contar con los dos, pero no me parece la decisión más acertada", responde Txus cuando se le pregunta por una supuesta compatibilidad en el puesto de cinco entre Niang y Guerra. "Mi idea deportiva es la de máxima confianza en Petit después de que este año haya sido el que más minutos ha disputado en ACB. Él tiene todo el derecho del mundo a querer jugar más, y yo el de exigirle que vuelva a hacer un tapón cada diez minutos y no cada 20 como hizo este año. Le voy a apretar porque sigo creyendo en él", dijo tajantemente el vasco, que no descarta nada con el poste grancanario. "Esa es ya una cuestión más para Aniano Cabrera, pero está claro que hay dos opciones, una es realizar una nueva cesión, y la otra la ruptura del vínculo", dijo.