Julio Luis: "Lo de los 20 millones de la Federación, cuando los vea"

El vicepresidente de la UD Granadilla Tenerife Egatesa, Julio Luis Pérez, compagina la edificación del proyecto deportivo de nodriza y filial con las asambleas y reuniones con Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF).

La última concentración tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y ofreció como principal novedad que la RFEF destinará 20 millones de euros al fútbol femenino de manera directa en la 2019/20. Julio Luis se muestra incrédulo: "Los 20 millones, cuando los vea. Se trata de un proyecto que aún no está aclarado. No son 20 millones para la Primera División Femenina, ni para los clubes; son para todo el fútbol femenino -inclusive para la selección-. Lo que nos dijeron es que para los clubes de Primera habrá 9 millones de euros, que ya teníamos con el Proyecto Universo Mujer, en el que se mantiene o baja la cifra; y las ayudas del CSD (Consejo Superior de Deportes), que también permanecen estables. La única novedad es que, parece ser, que va a entrar un segundo patrocinador y que entran unos derechos de televisión nuevos. No sabemos cómo va a quedar eso".

A falta de que se consume el proceso burocrático para que el Real Madrid absorba al CD Tacón -la junta directiva del equipo blanco se reunirá hoy para definir si optan por la compra o por crear una estructura desde la base- , Pérez valora como "bueno" el que entre un equipo como el madridista. "Que haya equipos grandes nos hace más grandes a nosotros", relata a El Día.

En esa misma línea, el dirigente blanquiazul hizo referencia a la posible visita del club blanco a su -precario- estadio: "Me gustaría ver al Real Madrid jugando en La Palmera, entrando en sus vestuarios y viendo la carencia de instalaciones que tenemos. A lo mejor se niega a jugar allí".