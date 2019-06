Aniano Cabrera: "El arraigo con la grada se recupera rápido si se gana"

Cuatro semanas después de haberse acabado la Liga Endesa para el Iberostar Tenerife, Aniano Cabrera hace balance de lo que fue el curso y, sobre todo, habla de lo que está por llegar. Un pasado que todavía "escuece" por haber dejado escapar una ocasión pintiparada de meterse en playoff, y un futuro más convulso e intrigante de lo habitual por aquello de la cantidad de movimientos que habrá en la plantilla canarista. Revolución a la que el director deportivo aurinegro ya está hecho a la idea. Ahora le toca acertar con las nuevas piezas.

¿Escuece todavía la derrota de Fuenlabrada?

Para mí sí. Creo que fue una derrota muy difícil de digerir porque hicimos un pésimo partido. Todos teníamos mucha confianza en que podríamos lograr la clasificación un año más para el playoff, pero no tuvimos ni la actitud necesaria ni se dieron las circunstancias para poder ganar ese encuentro. Ellos no se jugaban prácticamente nada en lo deportivo, solo la honrilla de acabar ganando, y a nosotros nos faltó un poco más de energía para vencer. Fue un palo bastante grande en cuanto a idea de club.

¿Esa derrota baja la nota global de la temporada?

Sí. Hasta febrero la temporada fue excelente, pero desde ahí, algo que ya nos pasó también la temporada anterior, por culpa de algunas lesiones, y por las eliminatorias de la Champions, que desgastaron al equipo a causa de un sobreesfuerzo, bajamos el nivel. Tuvimos siete derrotas seguidas, aunque luego volvimos a tener un pico alto que nos metió en la Final Four y nos dio la opción de jugar el playoff. Pero dependiendo de nosotros no fuimos capaces de clasificarnos, y eso es algo que te baja bastante la nota.

¿Hasta qué punto condiciona, en el afán de crecimiento sostenido del club, el no jugar Eurocup el próximo año?

Condiciona en no poder adquirir jugadores de un nivel un poquito mejor. Para nosotros la BCL es una muy buena competición, pero a la vez sabemos que es un torneo nuevo que solo tiene tres años de vida. Cada temporada se trata de mejorar y seguro que con el tiempo los jugadores verán la BCL con los mismos ojos que la Eurocup.

¿No existe un gran riesgo ante tanto cambio de piezas en un grupo tan acostumbrado a mantener la columna vertebral?

El riesgo siempre existe. En esto no siempre dos y dos son cuatro. Porque por ejemplo puedes mantener a todo el bloque y luego en pretemporada se te lesiona un jugador importante y se va al garete todo lo que estaba planificado. Desde LEB Plata siempre nos ha gustado trabajar en base a un grupo, pero a veces las circunstancias no se dan como tú deseas y no te queda otra que adaptarte para seguir siendo competitivos.

No seguirán San Miguel, Bassas, Richotti... y quizá tampoco Beirán ni Abromaitis. ¿No teme un desarraigo y una pérdida de conexión entre la plantilla y la grada?

Bueno, eso se recupera rápido si se ganan partidos. Con victorias el arraigo siempre llega. Ha habido jugadores que acabaron estando aquí muchos años, pero que al llegar no eran conocidos. Lo fácil es mantener a la mayor parte plantilla, pero a veces no se puede, y ahí debes intentar que el proceso de adaptación sea lo más rápido posible.

¿Qué salida rompe o rompería más sus esquemas? ¿La del propio Richotti, San Miguel, Beirán, Abromaitis...?

Las salidas, por una causa o por otra, son malas, y más para nosotros, que siempre hemos mantenido el bloque. Decir que me duele más una salida de un jugador que la de otro sería equivocarme y menospreciar a profesionales que han sido importantes en el club. Cualquier salida afecta pero hay que tratar que el que venga dé el mejor rendimiento posible desde el primer momento.

Pero en el caso de San Miguel, por mucho tanteo que haya de por medio, ¿no sería contraproducente mantener al jugador contra su voluntad?

El derecho de tanteo es una norma que se contempla dentro de la competición, regulada por el Consejo Superior, la Liga ACB y la Asociación de Jugadores. Tenemos esa posibilidad y la queremos defender, sabiendo que el jugador tiene el deseo y la intención de volver a su casa. Hemos hablado con el Zaragoza para tratar de llegar a un acuerdo, y por ahora no hemos obtenido respuesta. Igual no hace falta llegar a ese tanteo, pero si no se produce esa respuesta tendremos que hacerlo y defender un derecho que poseemos y que se contempla dentro de la normativa.

Resulta paradójico que donde el club pueda salir peor parado sea con aquellos jugadores con los que sí existía relación contractual...

Sí... Yo los equipos no los doy por hechos hasta el primer día de la pretemporada. Sabemos que puede haber salidas porque los contratos así lo contemplan, y hay que respetarlas tanto por un lado como por el otro. Si el jugador las toma es generalmente para una mejora, al igual que cuando lo hace el club.

¿Su gran quebradero de cabeza este verano serán los cupos?

Sí. Ya lo están siendo estos últimos años porque lo del jugador de formación es algo complicado. A día de hoy tenemos en plantilla tres cupos, Javi Beirán, Petit Niang y Fran Guerra. Para la ACB necesitamos uno más y para Champions un total de cinco. A ver cómo podemos reorganizarnos.

¿Lo del desarraigo y lo de los cupos se atenúa un tanto con la llegada de Álex Lopez?

Es un jugador que nos interesa y que nos encantaría que formara parte del club porque además es el único tinerfeño que actualmente milita en la ACB. Sería positivo contratarlo, pero hay que ver si las circunstancias se dan para hacer realidad que volvamos a tener un jugador tinerfeño en la primera plantilla

¿Es realmente factible lo de Giorgi Shermadini?

Soy optimista y creo que es factible. Y por eso estamos trabajando en ello.

Curioso que el Granca, que hasta hace un par de años se movía en otro tipo de mercados, se haya convertido en un competidor directo...

Quizá eso signifique que lo venimos haciendo bien en los últimos años. Ellos siempre han sido un reflejo y durante mucho tiempo hemos estado fichando jugadores que militaron allí, caso de Javi Beirán, Ian O'Leary o más recientemente Nico Brussino. No sé si esta tendencia se va a invertir.

¿Es pronto para volver a marcarse como objetivos reales la Copa del Rey el playoff?

El primer objetivo que debemos tener siempre claro es llegar a 12 o 13 victorias para seguir siendo club de ACB durante mucho tiempo. Luego está claro que nos gustaría mantener el mismo nivel competitivo, y aunque en estos momentos nos quede mucho para configurar la plantilla, la idea del club es alcanzar la mayor cantidad de objetivos y que todos disfrutemos con el equipo. Eso sí, ahora firmaría esas 12 victorias, sin renunciar a nada, pero teniendo los pies en el suelo y sabiendo que hay muchísimos equipos que andan en crecimiento. No podemos olvidarnos que este año se han metido en playoff tres conjuntos que no jugaban en Europa. Las cosas las volveremos a hacer con la mayor ilusión, pero luego los resultados son los que te pondrán en el sitio que te mereces.

"Nos hubiera gustado otra despedida para Nico"

La decisión del club de prescindir de Nico Richotti no ha sido aceptada de muy buen grado por gran parte del entorno canarista. "Bueno, lo entiendo, y hasta por momentos lo comparto, pero a veces las cosas no son en el momento que uno quiere, sino cuando tienen que suceder. Nosotros teníamos una idea sobre algunos jugadores que tenían contrato y otros que podían renovar, y de momento esas circunstancias no se están dando. Debemos intentar ajustar lo máximo posible el equipo para adquirir nuevos jugadores que nos puedan ayudar, y ahí esta claro que la salida de Nico nos hubiera gustado que se produjera en otras circunstancias. Si hubiera habido un partido oficial se habría hecho ahí, por lo que desde el club trabajamos para darle, cuando cuadre, la mejor despedida posible", argumenta el director deportivo sobre el escolta. "Si se lo hemos ofrecido es porque de verdad la queremos. De no ser así no se la habríamos planteado. Creemos que cuando Nico decida poner fin a su trayectoria deportiva, podría volver a formar parte de la entidad", añadió sobre la oferta de los aurinegros de que Richotti pase en un futuro a formar parte del organigrama técnico del club.

Más partidos en verano

Pendiente de que se confirme el inicio de la Liga Endesa bien el 25 o el 29 de septiembre, la idea en el Canarias es "empezar la pretemporada entre el 14 y el 15 de agosto", explica Cabrera, que sabe estará condicionado por la posible presencia "de algunos jugadores internacionales en el Mundial. Si fuera que no, todo resultaría más sencillo". Para paliar la revolución en la plantilla también está en mente "hacer algún partido más de lo habitual en la Isla para que el público pueda conocer mejor a los jugadores, y que los jugadores se vayan adaptando a lo que es jugar en el Santiago Martín".

Cambio con los vinculados

Con la vinculación con el RC Náutico en el aire, Cabrera sí admite que este pasado curso "el filial compitió a un muy buen nivel, y solo por un average no se ha luchado por el ascenso a la LEB Plata", una subida de categoría "que se hubiera analizado seriamente" en la entidad canarista. Y como en la primera plantilla, también habrá cambios entre los jóvenes. "Hay un grupo de jugadores jóvenes que creemos que su mejor salida es competir en LEB Plata o en LEB Oro", señala Cabrera en referencia a Mads Bonde y Samuel Rodríguez, si bien al tinerfeño se le podría mantener en la órbita del club. Sí mantienen vinculación Alberto Cabrera y Danilo Brnovic.

¿Tiene cabida Guerra?

"Es uno de los jugadores de formación que tenemos", señala Cabrera sobre el pívot Fran Guerra, que este año ha estado cedido en el Palma de la LEB Oro. "A día hoy no descartamos la posibilidad de irnos a una plantilla de 13 jugadores si las circunstancias lo requieren, pero también hay que ver la situación de Petit y la de cualquier otra pieza", explicó el director deportivo, dejando en el aire una posible cesión de uno de los dos citados cincos. "Aún no es fácil lo de tener 13 en la plantilla, porque todos quieren jugar y lo de las convocatorias no es sencillo", añadió al respecto.