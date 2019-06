Juanjo, diablo de los obstáculos

Creció en contacto con la abrupta orografía del municipio palmero de Tijarafe y ahí empezó a sumar kilómetros y superar obstáculos. Juan José Rodríguez García (12/5/1995) logró desbloquear lo que nunca antes había conquistado un canario: un campeonato nacional de las Spartan Race Series -carreras de obstáculos, también denominadas OCR-. Después de clasificarse como 11º en el Mundial de OCR 2018, este logro le abre un horizonte en el que el próximo 29 de junio afrontará el Spartan European Championship en los Dolomitas (Italia).

El del municipio de la Danza del Diablo, optimizó el segundo puesto en Mallorca y el primero en Madrid para materializar el título en Andorra, cita, a priori, "preferida" para un Juanjo que estimaba que la del Principado le ayudaba a "explotar" sus virtudes, según expone a El Día. "Me salió un poco rana -falló en la interpretación de una baliza y se desvió del recorrido-. Los nervios y presión me jugaron una mala pasada y seguí un camino que me llevó a un río; allí pensé que lo perdía todo después de tantos meses de trabajo. Al final, me puse en situación y no perdí los papeles para acabar entre los diez primeros que dan opción a puntos -concluyó séptimo-. Es cierto que perdí una batalla pero gané la guerra", relata el tijarafero.

El mentado error le pudo costar el cetro nacional, es por ello que Juanjo dice tener sentimientos contrapuestos: "Estoy contento porque logré el objetivo de la temporada pero, a la vez, estoy muy rascado porque quería demostrar que estaba a la altura. Diremos que es una nueva experiencia y volveré a Andorra, lo tengo claro".

Ahora, ya pone el foco en el próximo día 29, fecha en la que, por primera vez, participará en el Spartan European Championship en los Dolomitas. "Se trata del segundo objetivo de esta temporada. El Europeo se presenta con un nivel altísimo; estarán los mejores del continente, e incluso, Jonathan Albon -tricampeón de las series mundiales Skyrunner de trail-. Dolomitas supone una competición de alta montaña, en la que la montaña es el obstáculo; no solo serán las cargas", subraya.

En la cita continental a disputar en terreno transalpino, el corredor palmero no renuncia a nada. "No puedo ir sabiendo que no voy a ganar nada; voy pensando en que, si voy a salir, es para estar en la parte delantera", relata.

Juanjo, acostumbrado a correr por montaña, empezó hace poco más de un año a competir a los niveles que actualmente lo hace. No obstante, reconoce que su destreza para afrontar obstáculos es innata. "Desde pequeño se me han dado los entornos similares a las OCR. Al final, estas no son más que estar corriendo, saltando y empujando cosas; se trata de ser un deportista con habilidad", apunta.

Su crecimiento en este segmento de la montaña ha sido meteórico, él mismo reconoce que "no esperaba estar arriba tan rápido. Todavía queda mucho que preparar y muchos errores que solventar".

Recientemente graduado en Ingeniería Mecánica y cursando un Máster en Ingeniería Industrial, Juanjo es consciente de que aprovechará su momento en el deporte, pero sin descuidar su currículum.