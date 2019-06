Jorge Sáenz: "El cariño de la gente hace que me vaya satisfecho"

Será una tarde especial para Jorge Sáenz, que se despide del equipo que le ha hecho llegar a Primera División y, más concretamente, a un grande como el Valencia. El central se despedirá hoy del Heliodoro y quiere hacerlo "con una victoria" ante el Real Zaragoza. "Toca disfrutar y pasarlo bien como he hecho durante los últimos años", decía ayer asegurando que no tiene "nada en mente". El partido reunirá "muchas historietas en un solo día en forma de despedida".

El defensa tinerfeño no espera nada especial, pero "si hay algún detalle, estaré más que agradecido". Lo dice convencido y siendo consciente de "todo el cariño" que le ha ofrecido la afición durante su etapa como blanquiazul. "Hace que me vaya muy satisfecho", comentó restando trascendencia a su salida porque "cuando acaba una temporada, hay jugadores que tienen que salir por diferentes situaciones". De ahí que Jorge se proponga "disfrutar por los que nos vamos y los que se quedan". Aunque ya no hay nada en juego, insiste en en que el equipo está "con la misma ilusión de cada día".

De hecho, Jorge defendió a un vestuario "muy bueno, con jugadores con los que he coincidido desde que subí al primer equipo, como Dani Hernández, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Raúl Cámara y Suso". Pensando en su etapa como blanquiazul, echará de menos "esos momentos, aunque es cierto que te encontrarás con otros futbolistas". En este tiempo, ha aprendido "de todos, de los veteranos y de los jóvenes", algo que tratará de seguir haciendo en el futuro.

Le hubiera gustado salir de otra forma, con mejores resultados. "Se nos ha complicado más de lo previsto, pero al menos hemos conseguido salvar la categoría. Es verdad que teníamos otras expectativas, pero afortunadamente hemos conseguido resolverlo antes de la última jornada", expuso Jorge que en el apartadon individual se lleva otra alegría: el Premio Mahou a mejor jugador de la temporada. "Estoy muy agradecido por este apoyo y para mí es una conclusión perfecta", explicó sonriente.