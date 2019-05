Sergio Rodríguez pretende la revancha

"Llevamos todo el año preparando este partido", manifestó

"El Madrid, un equipazo con muchísimo talento"

En cuanto al Real Madrid, Sergio Chacho Rodríguez destaca que también ha llegado a final de temporada más entero -"el año pasado fue muy complicado para ellos, ya que tuvieron muchas lesiones de larga duración"-, a lo que se suma que "tienen jugadores importantes y con mucha experiencia en todas las posiciones. Tienen un equipazo con muchísimo talento. Pararlos va a ser muy complicado, pero debemos tratar de limitar sus opciones lo más posible para estar en una buena posición para ganar el partido", apuntó. No se olvida del factor Campazzo, "que cuando no ha estado Llull en el playoff contra Panathinaikos, ha jugado muy bien. Será una de las cosas que debamos controlar. Pararle es complicado, pero sí limitarle, para que no se sienta cómodo. Campazzo es un jugador duro, de mucho talento, que va mejorando cada año. Como el resto de jugadores del Madrid, que pueden desequilibrar el partido en cualquier momento", indica. Con todo, no es algo que sorprenda a Rodríguez, al igual que el "juego coral" del equipo dirigido por Pablo Laso, en el que, "dependiendo del partido, destacan unos u otros. El Real Madrid juega así siempre. Tiene una base muy sólida desde hace mucho tiempo con jugadores que se conocen muy bien. Tendremos que estar muy concentrados, llevar mucha energía al partido, ya que para nosotros es importante que tenga un ritmo alto y tratar de jugar nuestras bazas", dijo el base.

El base del CSKA Moscú Sergio Rodríguez reconoció que su equipo lleva "todo el año" preparando las semifinales de la Final Four, que enfrentarán el viernes en Vitoria al equipo ruso con el Real Madrid.

"Llevamos todo el año preparando este partido. Desde que empieza la temporada es el objetivo principal. En la Final Four prácticamente se decide toda la temporada", dijo Rodríguez a Efe en el pabellón del CSKA.

El Chacho, que es duda debido a la lesión en el tobillo que sufrió la pasada semana en un partido de la Liga rusa, reconoció que él y sus compañeros están con "muchas ganas", más aún después de caer hace un año ante el equipo blanco en Belgrado.

"Llegamos en un buen momento de confianza y con muchas ganas después de perder la temporada pasada y por todo lo que conlleva en un gran club no lograr el objetivo principal de la temporada", apuntó el tinerfeño.

En concreto, destacó el gran nivel al que está el escolta francés Nando de Colo, que llegó mermado hace un año y que fue clave en la eliminatoria ante el Baskonia, especialmente en los partidos disputados en Vitoria.

"Nando está muy bien y el equipo ha trabajado muy bien todo el año. Tenemos un equipo físico y de mucho talento. Esta temporada muchos jugadores han estado a un gran nivel. Tenemos una base sólida", señaló.

Aunque cree que la clave del partido ante el actual campeón puede ser la experiencia acumulada en los últimos meses.

"Lo principal es que hemos ganado experiencia. Al estar más tiempo juntos, nos conocemos mejor. Hemos resuelto situaciones complicadas tanto el año pasado como este. Eso nos ha fortalecido", señaló.

El canario reconoce que la temporada se ha hecho "larga" debido al nuevo formato de la Euroliga -30 jornadas en su formato regular-, pero que las dificultades que afrontaron durante el año y la eliminatoria "muy dura" contra el Baskonia les ayudará ante el equipo blanco.