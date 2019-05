Lo mejor de la montaña, en La Palma

La fémina intentará mejorar el cuarto puesto de 2017; el burgalés se estrenará como participante en la media

Naturaleza pura y dura. Eso es La Palma y, sobre todo, para unos corredores que experimentarán en propias carnes -y piernas- la exigencia de la peculiar orografía palmera en la Transvulcania Naviera Armas 2019. Desde mañana se abrirá el fuego con el Kilómetro Vertical. En él, corredores élite como Luis Alberto Hernando intentarán coronar la Torre de El Time. Precisamente, el runner burgalés también tomará la salida de la media maratón y, junto a la holandesa Ragna Debats, tiene la presión de defender su condición de campeón del mundo de trail 2018.

Más de 140 corredores élite tomarán la salida en el Faro de Fuencaliente, Refugio El Pilar y Puerto de Tazacorte, según les corresponda. En el boyante cartel que ha reunido la organización de Transvulcania, destacan los vigentes campeones mundiales, Ragna Debats y Luis Alberto Hernando; en la ultra y media, respectivamente. Ambos, hace casi un año (12/05/2018), se impusieron en los 85 kilómetros de Castellón de la Plana, emplazamiento de los 8º Campeonatos del Mundo de Trail.

La neerlandesa Debats, que quedó cuarta en la TRV 2017, llega a la Isla Bonita con el deseo de entrar en el podio. "No obstante, no me siento presionada porque depende de muchos factores. Pase lo que pase, daré lo mejor de mí en la carrera", comenta a El Día. Por su parte, el distinguido Hernando volverá a partir desde Fuencaliente, pero, en esta edición, terminará su participación en el Refugio El Pilar -antes, punto de avituallamiento para él-. Considera que no tiene la obligación de entrar en el top 3, pero sí la "necesidad de estar en La Palma e intentar hacerlo lo mejor posible. Será la quinta vez que corra desde Fuencaliente a El Pilar, pero siempre lo he corrido intentando no desgastarme, pensando que quedan otros 40 kilómetros. De hecho, nunca he pasado el primero por el Refugio", reconoce.

Con respecto a la preparación, Ragna asume que, tras su reciente participación en la Yading Skyrun -acabó segunda-, se siente "muy bien físicamente", pero "algo afectada por el jet lag", indica. Mientras, Luis Alberto duda que pueda superar el tiempo del 2017 en la Vertical y acercarse al tiempo de los hermanos Dematteis (2:19:58) en la media, ya que lleva "mucho tiempo corriendo y entrenando ultras", asume el residente en Jaca.

Detrás de cada uno de ellos hay personas que les mantendrán especialmente motivados durante el recorrido. Si para Luis Alberto es su hijo Martín, al que le explica durante estos días "lo importante que es estar" en la prueba palmera; para Ragna es su pareja sentimental, Pere Aurell. "No podrá participar, pero volverá para ser ambos muy competitivos y tratar de ganar. Sería genial compartir podio con él", subraya en clave futurible.

La isla Reserva Mundial de la Biosfera volverá a reunir en sus parajes a los mejores, a aquellos que la definen como "encantadora".

Borja García, un corredor de resiliencia pura

Fundador del movimiento #conEMsepuede, Borja García, diagnosticado hace cuatro años de esclerosis múltiple, correrá en una carrera que en su undécima edición tiene el eslogan de corredores de naturaleza pura. "A través de nuestro reto #conEMsepuede queremos dar a conocer la esclerosis múltiple y cómo el deporte permite poder sobrellevar la dureza de la enfermedad", manifiesta Borja, que corre junto con su amigo y pareja deportiva David Olivares. "Creo que lo peor de esta enfermedad es la incertidumbre, el no saber qué te pasará mañana", comenta Borja. "Para mí es importantísimo que se impulse la investigación, esa es la clave para conseguir una curación a esta enfermedad, para mejorar el bienestar de todas las personas afectadas". Por ello, Borja ha creado una iniciativa en Mi Grano de Arena, invitando a todos sus seguidores y a todas aquellas personas que creen que #conEMsepuede a realizar un donativo que se destinará a financiar los proyectos de investigación de Fundación GAEM. Resiliencia pura.