Muere el padre de Emiliano Sala de un infarto

El padre del futbolista argentino Emiliano Sala, que perdió la vida el pasado 21 de enero en un accidente de avión en el Canal de la Mancha, ha fallecido este viernes en su casa de la ciudad argentina de Progreso, víctima de un ataque cardíaco, informaron las autoridades locales.

Horacio Sala, de 58 años, se encontró mal poco antes de las 5 de la mañana y logró comunicarse con los servicios de emergencias, pero cuando llegaron "era demasiado tarde" y no lograron reanimarle, indicó el presidente comunal de Progreso, Julio Müller, en una radio local.

"La sensación que tengo es que nunca terminó de superar la muerte de su hijo y todo lo que aún acontece sobre su situación judicial", añadió Müller.

Emiliano Sala, que militaba en el Nantes francés, había sido fichado por el Cardiff galés cuando pasado el 21 de enero el avión en el que viajaba desapareció sobre el Canal de la Mancha. El cuerpo del futbolista de 28 años fue encontrado dos semanas después por el Departamento de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido (AAIB) junto a los restos de la aeronave, en el fondo del mar.

"Muchos cerramos un círculo cuando lo encontramos. Pero ellos no: saber que el piloto no podía viajar, que entre los clubes se pelean para ver quién lo paga o quién lo cobra... Eso no cierra nunca", indicó Müller.