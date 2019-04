Extremadura y Tenerife, los 'ricos' de enero

El duelo directo para eludir el descenso del Francisco de la Hera lo será también entre los dos clubes que contaron con mayor presupuesto para mejorar sus plantillas en el mercado de invierno. Favorecidos por traspasos millonarios, Extremadura y Tenerife abordaron una importante reforma de sus plantillas para salir del atolladero y mirar al futuro con optimismo.

El equipo de Almendralejo, limitado en agosto hasta el punto de dejar sin ficha a su portero Casto, pudo invertir 2,7 millones de euros después del traspaso de su goleador, Enric Gallego, a la SD Huesca a cambio de 2 millones fijos y unas variables que podrían duplicar finalmente ese precio. Gracias a este ingreso llegaron una docena de incorporaciones al conjunto extremeño, de los que Casto, Nando, Alberto Perea y Ortuño son fijos en el once. También han tenido una participación importante Fran Cruz, Lolo, Reyes o Ángel Bastos, quedando en un segundo plano Javi Álamo, Perone, Schahin y Chirivella.

En el caso del Tenerife fueron cinco las incorporaciones, aunque solo Uros Racic y Borja Lasso se han consolidado claramente como titulares. Mauro dos Santos e Isma López tardaron en tener su oportunidad de acceder al once, aunque ya acumulan cinco presencias consecutivas. El argentino Fernando Coniglio, ahora lesionado para un mes, tuvo su oportunidad de hacerse con el puesto de nueve, pero no convenció después de cinco oportunidades de inicio.

Con estas modificaciones, la vida no ha cambiado gran cosa para Extremadura y Tenerife. Los dos siguen peleando por no bajar, aunque los primeros acaban de salir del descenso después de tres victorias consecutivas y viven su mejor momento del curso. Han recortado tres puntos de diferencia con los blanquiazules, ganando dos partidos más en este tramo y reduciendo la cifra de goles encajados con respecto al tramo anterior. Así llegan a su duelo particular los ricos de enero. Si sirvió la pena el esfuerzo económico o no, se sabrá en junio.

Cambiarán más de la mitad de los jugadores titulares

Una comparativa de los onces titulares que presentaron Extremadura y Tenerife en el partido de la primera vuelta, disputado el 7 de diciembre de 2018 en el Heliodoro y que se saldó con empate a cero, con los de la jornada del pasado fin de semana permite observar hasta doce novedades.

En el bando extremeño cambiará el portero (Casto por Álvaro), el lateral zurdo (Bastos por Pomares), un mediocentro (Lolo por Tienza) y un delantero (Ortuño por Gallego). Además, entrará Perea por un Kike Márquez que variará su posición pero sigue en la formación inicial.

El Tenerife presentó ante el Almería siete jugadores distintos de aquel partido, en el que fueron titulares Raúl Cámara, Alberto, Carlos Ruiz, Camille, Undabarrena, Montañés y José Naranjo. Malbasic jugó, pero en otra posición. En Almendralejo faltará también Suso, titular entonces.

las cifras

2,7 millones de euros incrementó su tope salarial el Extremadura para el mercado de invierno.

12 fichajes realizó el conjunto que dirige ahora Manuel Mosquera. Perdió, eso sí, a su goleador Enric Gallego.

1,3 millones fue la cantidad que pudo utilizar el Tenerife para concretar fichajes en el mes de enero.

5 refuerzos llegaron al Tenerife, un proceso en el que tuvo mucho que ver la salida de Bryan Acosta al FC Dallas de la MLS.

1 punto separa a Extremadura y Tenerife, tres menos que a la conclusión del periodo invernal de fichajes.