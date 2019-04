Luis Milla: "Es la realidad de toda la temporada"

Como muchas otras tarde, Luis Milla ejerció de portavoz de la plantilla para dar explicaciones tras un mal resultado. Y lo hizo siendo autocrítico. "No entendimos bien el partido" o "esta no es la manera de entrar" fueron algunas de sus frases en la sala de prensa del estadio. Sin la necesidad de meterse en análisis muy profundos, el centrocampista apuntó que lo visto ante el Almería corresponde a la "realidad de toda la temporada".

Milla puso como ejemplo las dos últimas jornadas, en las que el Tenerife se vio por detrás en el marcador demasiado pronto, tanto en Majadahonda como ayer. "Dándole vueltas, te das cuenta de que en dos partidos en los que nos jugamos la vida nos metieron goles en los minutos 1 y 5, y no podemos permitirlo por cómo está siendo la temporada", dijo Milla lamentando que "esa no es la manera de entrar a un partido; y no era un partido cualquiera, era vital".

El madrileño admitió que el Tenerife "no entendió bien" lo que debía hacer para superar al Almería, pero lo peor de todo es que luego no supo reaccionar. "Cuando pasa eso y no estás cómodo en el campo, tienes que sacar lo otro y ganar las segundas jugadas; y ni los del medio fuimos capaces de llegar a las segundas jugadas, ni los de arriba estuvieron en los rechaces, ni los de atrás apretamos bien...".

Al respecto, afirmó que la pauta a seguir es la que le sirvió al equipo blanquiazul para remontar en el Cerro del Espino. "Hay que volver a jugar como en Majadahonda a partir del gol. Lo que no podemos hacer es esperar a que los partidos se nos pongan en contra para ver si le damos la vuelta", indicó.

Aunque afirmó que el Tenerife no se puede "escudar en las decisiones del árbitro", Milla opinó que el colegiado se equivocó al no señalar falta sobre él en la jugada que acabó en el penalti del 0-2.