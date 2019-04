Txus Vidorreta: "No les pudimos plantar cara"

El técnico aurinegro, Txus Vidorreta, comenzó explicando que su equipo salió "muy blando. No tuvimos el tono defensivo en los primeros 10 minutos. Jugaron muy cómodos. No gastamos ni una sola falta. Eso condicionó su acierto. En el segundo cuarto estuvimos muy bien. Desaprovechamos alguna oportunidad para ponernos por delante, aunque lo hicimos en el tercer cuarto. El resultado es justo. No les pudimos plantar cara", explicó.

El preparador vasco incidió en la producción exterior de su exequipo. "No es fácil conseguir ese porcentaje. Tienen muy buenos tiradores. No por nada tienen el récord de triples conseguidos en un partido. Les permitió conseguir una victoria holgada. Cuando tienen tanto acierto, es difícil de controlar. Si le das espacio a Fernando -San Emeterio-, te la va a meter. Tienes que ponerte a su nivel, y si no, te va a ganar".

Vidorreta explicó ante los medios que recibió "mucho cariño de todo el club, jugadores, entrenadores, empleados. Cada uno puede tener su valoración, pero me han recibido todos con cariño y eso me agrada. Algunos pitos hubo, pero se ha impuesto el cariño. La gente valora el trabajo y compromiso que tuve todo el año".

Cuestionado por el desgaste aparejado a la competición europea, Txus dijo que les ha "condicionado más el último mes. La Champions está cada vez está más cerca el nivel de la Eurocopa", señaló.

"La defensa del último cuarto fue buena"

"Empezamos el partido con chispa y con ritmo. Eso nos permitió conseguir puntos y tener buenas sensaciones. Luego, con los cambios, paramos y atacamos mal. Llegamos tarde en defensa y nos castigaron. En la segunda parte queríamos cambiar y empezamos con ganas, pero sin sensaciones. No encontramos el sentido al partido. La defensa del último cuarto fue buena como para ganar. Queríamos celebrar la victoria de la Eurocopa porque si no parece que no se ha ganado. Esperemos que este triunfo sirva para acabar la Liga lo mejor posible", dijo Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket.