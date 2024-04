Daysa Delgado: "La temporada ha sido atípica, pero quizá hemos malacostumbrado a nuestra gente"

¿No se le hace eterno parar una semana con una eliminatoria así a la vuelta de la esquina?

Se hace largo, pero imagina las semifinalistas directas, las dos primeras clasificadas que no jugaron cuartos. Esperaron una semana que empezaran las eliminatorias, otra segunda para tener rival y ahora otra de parón. Casi un mes sin jugar. Para nosotras viene mejor porque han sido tres partidos y quizá necesitábamos descansar.

Llegaron a ir ganando por 2-0 el primer choque y lo acabaron perdiendo. ¿Se sienten aliviadas por haber dado la vuelta a la serie?

El primer partido no lo perdimos por bajar el nivel, sino porque ellas fueron mejorando hasta que le dieron la vuelta. Tiene mucho mérito. La semana siguiente estábamos muy centradas en remontar. Hay una curiosidad, y es que es el tercer año consecutivo en el que nos toca Socuéllamos en cuartos de final y acabamos ganando en el tercer partido. Ya es casi una tradición.

¿Está el equipo en su mejor momento del año?

Hemos ido de menos a más. Es verdad que la temporada ha sido atípica, pero quizá hemos malacostumbrado a nuestra gente. Solemos ser un equipo muy regular y esta temporada sí que ha habido altibajos. Hay que pensar que casi todo el grupo es nuevo y es natural que fuésemos mejorando con el tiempo. Es una pena porque hemos perdido muchos partidos fuera y los resultados no eran los que esperábamos, cambiar de entrenador... es una desgracia, pero también nos ha ayudado a reaccionar y a entender que ya era hora de ponernos las pilas. Aun así, y quedando poco, diría que necesitamos más tiempo incluso. De las titulares, solo hay dos jugadoras que ya estaban el año pasado.

Siendo una veterana, le habrá tocado colaborar en más cosas que lo deportivo.

Ha habido momentos en los que sí he sentido que tenía que ayudar, que dar un poco más. También es cierto que me gusta ese papel, siempre he sentido que hay una unión entre jugadoras veteranas, nuevas y entrenador y noto que ese círculo lo cierro yo. Me veo capacitada para ello y he intentado ayudar lo máximo posible, sobre todo tras la marcha de Miguel [Rivera]. Las más jovencitas tienen solo 20 añitos y nunca habían vivido algo así. Para ellas fue duro. Incluso les fue extraño ver a David como entrenador. Ahí también hubo que explicar quién era David y lo que ha conseguido. Está tan capacitado como cualquier otro.

Habrá sido extraño para las compañeras. Ver al presidente haciendo de técnico.

Muchas lo veían un poco como al enemigo. Como es presidente, se supone que fue él quien tomó la decisión de destituir a Miguel y de ponerse al frente. Es comprensible, pero lo que no es justo es creer que no tenía la capacidad para dirigir. No lo veían en esa figura porque no lo conocían. Con él como entrenador, siempre terminamos entre los dos primeros puestos, ganamos una Copa de la Reina y una Supercopa.

Daysa golpea el balón en un partido de CEV Challenge Cup / Andrés Gutiérrez

Sin embargo, esta temporada las cosas no marchaban bien.

Lo que sí me gustaría apuntar es que, independientemente de que el año no ha sido fácil, esta temporada hemos jugado una final de Supercopa, hemos jugado una semifinal de Copa de la Reina y ahora vamos a jugar la semifinal por el título. No quiero pensar que la temporada ha sido un desastre, más bien ha sido de cambios. A pesar de las dificultades, siempre hemos estado ahí. Esto es parte del proceso. Mira a Hidramar, este equipo que tienen es el mismo de los últimos dos años. Antes no ganaban, pero ahora sí. Han ido a más. A nosotras nos ha pasado lo contrario. Yo estoy segura de que, si la temporada que viene se mantiene el grupo, habrá otro paso adelante.

Y llegados a este punto, ¿qué ha cambiado en las últimas semanas?

Quizá al principio nos costaba reaccionar cuando se ponía cuesta arriba porque no terminábamos de ser conscientes del potencial que teníamos. Eso ha cambiado. Nos hemos dado cuenta de que podemos ganar partidos que empiezan cuesta arriba o de que podemos ganar sets que hemos ido perdiendo por cinco puntos de diferencia. Ahora tenemos esa capacidad de reacción, que nos ha ayudado a obtener resultados positivos. A tener más confianza en nosotras mismas.

Hablando de confianza, ¿cómo ve la siguiente eliminatoria? Avarca de Menorca fue segundo en la fase regular y el Libby's tercero.

Está claro que, si miramos la clasificación, ellas han sido más regulares que nosotras. De lo que se trata es de ganar el primer partido e irnos con ese uno a cero a Menorca y, de esa manera, que ellas se vean en una situación límite en la que tengan la obligación de dar el paso. El trabajo que hagamos aquí puede ser determinante. Si ganamos el primer partido, habría que ver cómo reaccionarían. Son algo favoritas, pero en este formato cualquiera puede ganar a cualquiera.

¿Será esta su última temporada en activo?

Hace dos meses te hubiese dicho que me retiraba sí o sí. Estuve con molestias muy importantes en la rodilla y veía mi cuerpo al límite. Sentía que ya no estaba al nivel necesario. Después de un tratamiento y algo de tiempo, me vuelvo a encontrar bien. Ahora quiero seguir [se ríe]. Es un momento de dudas. Sinceramente, cuando termine la temporada lo valoraré con el club. No depende solo de mí. La próxima temporada habrá nuevo entrenador y, lógicamente, tendría que querer contar conmigo. Creo que todavía puedo ayudar. Voy a cumplir 37 años y, lo que tengo claro, es que cuando lo deje será definitivo. Con esta edad no puedes parar y volver a los tres meses, no funciona así.

Pues habrá que despedirse ganando, ¿no?

¿Sabes qué pasa? Hace dos años ganamos todo y pensé que igual era el momento perfecto, pero claro, no te vas a ir cuando todavía ganas. Al año siguiente no ganamos nada y dije que no lo podía dejar así. Siempre encuentras la excusa para seguir. La verdad es que me gustaría que mi última temporada fuese tranquila no como esta. De lo que estoy segura es de que cuando acabe, me gustaría tener una bonita despedida y que me pueda ir satisfecha.