La UD Costa Adeje, a meterse de lleno en la lucha por la octava plaza

Una contundente y convincente goleada (5-0 al Sevilla) tras nueve jornadas enlazando empates y derrotas, la visita al colista Sporting Huelva (domingo, 11:00 horas), o el tropiezo de la Real Sociedad este sábado contra el Sevilla (4-2). Argumentos y alicientes no le faltan a la UD Costa Adeje Tenerife Egatesa para tratar de volver a sumar, de una tacada, tres puntos.

Busca la escuadra adejera un triunfo con el que meterse de lleno en la lucha por la octava plaza final, aquella que señaló su técnico José Herrera cuando comprobó que a las suyas no les daba para seguir, al menos cerca, en el vagón de cabeza de la Liga F 23/24. Y es que en caso de salir airosas las isleñas se quedarían a un solo punto de la citada Real Sociedad (debe pasar por el Municipal de Adeje), que ahora marca la frontera de los conjuntos que evitarían las rondas previas de la próxima Copa de la Reina.

Espoleada por su (ya necesario) éxito del pasado fin de semana, la UD Costa Adeje tratará de dar continuidad a dicho triunfo en un escenario que parece propicio para ello, el del último clasificado y que únicamente suma cinco puntos en 21 jornadas, siendo capaz de puntuar como local en solo una ocasión, si bien el punto rascado fue, hace dos semanas, contra el poderoso Levante (1-1). De hecho, de sus 21 comparecencias ligueras más recientes (10 en el presente ejercicio) en el Antonio Toledo Sánchez el cuadro onubense solo ha sacado seis empates y una victoria.

Se miden igualmente las isleñas a un equipo que está a 11 puntos de la zona de salvación (con 27 por disputarse), que es el menos goleador del campeonato, y que pese a haber perforado la portería rival en cuatro de sus cinco encuentros más recientes solo suma 13 tantos en 21 partidos. Un plus para que la UD Costa Adeje se desquite de lo que es también su talón de Aquiles este curso: sus prestaciones a domicilio. Así, las de Herrera no ganan fuera desde la cuarta jornada (0-1 al Eibar), y en diez salidas solo contabilizan seis puntos, incluyendo tres derrotas seguidas en sus recientes visitas a los cocos Levante, Real Madrid y Barcelona.

Con el partido de la primera vuelta como pequeña referencia (ganaron 2-0 las isleñas en la segunda jornada), reconoce José Herrera que "la victoria ante el Sevilla" ha "dado tranquilidad" a su plantilla, "centrada en un partido que aún es más importante" que el de la pasada jornada.

Pese a la situación clasificatoria de su rival, el técnico de Puerto Santiago no se fía de un equipo que ya va por su tercer técnico en lo que llevamos de curso. "Ha hecho muy buenos partidos, pero desafortunadamente cuando estás en mala dinámica parece que los resultados no llegan. Sabemos que ellas irán a por todas y no podemos ir a Huelva y equivocarnos, porque son un equipo intenso, aguerrido y trabajador; estamos muy focalizadas en este partido ya que queremos conseguir la victoria que supondría muchísimo para el equipo", expresa el preparador sureño.

Mientras, Patri Gavira conoce muy bien al cuadro andaluz. "Van a competir hasta el final y no va a ser nada fácil. Queremos darle continuidad a la victoria del sábado pasado y necesitamos seguir sumando ya que quedan pocos partidos para el final y todos son muy importantes para lograr el máximo de puntos posible", señaló la capitana.