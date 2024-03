El destino y un debut en ‘shock’

Cuando hace algo más de un mes la UD Costa Adeje Tenerife Egatesa anunció el fichaje de María Echezarreta, sus responsables reconocieron que habían sido varios los intentos previos de hacerse con la joven guardameta avilesina. «La historia empieza hace unos años, cuando ya se ponen en contacto conmigo», reconoce la internacional asturiana.

La propuesta parecía tentadora. En lo deportivo y en lo personal. «La Isla me atrae, porque todo el mundo que me conoce sabe que soy amante pura y dura del mar», admite Cheza –como se la conoce futbolísticamente–, aunque en ese momento su prioridad fue «continuar con los estudios y acabar la carrera en Estados Unidos». Pero «estas pasadas navidades», la entidad presidida por Sergio Batista volvió a la carga. «Salió una nueva oportunidad y creí que era el momento de cogerla; personalmente necesitaba un cambio... creo que al final fue el destino», apunta la jugadora sobre su llegada al club adejero.

Un destino un tanto caprichoso y que, como si quisiera que Cheza recuperara todo ese tiempo en el que había dado calabazas a la UD Costa Adeje, aceleró todo al proceso. Primero la lesión de Aline Reis, y a continuación, en el minuto 11 del partido ante el Villarreal y en una jugada en teoría intrascendente, la expulsión de Noelia Ramos. Sin verlo venir, Cheza se tenía que colocar bajo los palos en lo que iba a ser su debut en el profesionalismo después de varios años en los wolfs de la NC State. En frío. Sin el más mínimo aviso preventivo.

«No tenía ninguna imagen ni idea de cómo podía mi debut. Solo tenía claro que quería disfrutar de cuando pasase. Y aunque no lo parezca en los vídeos, lo estaba disfrutando, aunque un poco en estado de shock por todo lo que pasaba; estaba tratando de centrarme y asimilarlo», comenta Cheza en los medios del club sobre el momento de tener que salir al césped.

Una situación precipitada y de la que Cheza tardó un tanto en percatarse. «No, no, no puede ser», relata la jugadora sobre lo que vino a su mente al ver la acción de la expulsión de Noelia Ramos. «No me moví, sino que me quedé inmóvil hasta que las compañeras me dijeron que me cambiara y que calentara... pero estaba literalmente temblando», relata sobre esos momentos todavía en el banco.

Un trance complicado de «procesar» y del que Cheza solo recuerda ciertos pasajes. «Sé que Pisco me dio un abrazo y me dijo que me tranquilizara; son de esas cosas que no se olvidan, aunque realmente no me enteré de nada pese a que todo el mundo me estaba hablando», comenta sobre sus momentos previos a ponerse bajo la portería.

Prueba de ese universo paralelo en el que por instantes se movió Cheza fueron las palabras que le trasladó el preparador de porteros de la UD Costa Adeje, Daniel Castilla. «Si te meten el penalti no te preocupes y sigues, me dijo. Me giré para él y le dije ¿penalti? Con todo lo que estaba pasando no procesé que la roja también era penalti», reconoce la avilesina.

Ya con los guantes y en su hábitat natural Cheza revela que el secreto en ese momento fue «dejarse llevar». «Tuve la suerte de que fui para el mismo lado que la pelota... La pelota me quería en ese momento», recuerda con una sonrisa sobre su parada de la pena máxima. Fue el punto de inflexión para acercarse a una normalidad relativa. «A partir de ahí trato de calmarme y centrar mis ideas, pero solo escuchaba a mis compañeras», añade sobre sus sensaciones en los minutos posteriores a un partido que acabó con empate a un gol.

Fue, aunque un tanto brusco, el bautizo de Cheza como profesional y dentro de un club que le da muy buenas sensaciones, «de esos que se ha buscado la vida por sí mismo». «He llegado y he visto jugadoras que viven por y para esta camiseta, y no hay nada más fácil que transmitir algo que vives desde dentro», detalla sobre lo que viene viviendo en el vestuario de su nuevo equipo.

«En la élite está poco visto que la humildad siga por delante, y aquí estoy rodeada de gente que me mantendrá humilde», expresa igualmente la asturiana, que el domingo pasará por otra prueba de fuego. Con Aline todavía fuera de combate y Noelia Ramos sancionada, la avilesina será titular en el Johan Cruyff contra el Barça. Quién sabe si el destino también le tiene preparada –a ella y a su nuevo equipo– una campanada contra un equipo intratable.