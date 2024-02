Acorán Hernández: "Perdí la motivación después del Europeo de Armenia"

¿Qué balance hace de su participación en el Europeo?

Es como tener sensaciones encontradas. Es un buen puesto y mucha gente querría estar ahí, pero las sensaciones no fueron tan buenas como el año pasado. Por eso no estoy tan contento.

Ha escrito en sus redes sociales que no llegó en buenas condiciones psicológicas.

La mentalidad es muy importante. Después del Europeo del año pasado [Armenia], cuando conseguí mi mejor marca, perdí la motivación porque no encontraba objetivos. ¿Qué más podía hacer? La respuesta era la clasificación olímpica. El problema es que no estaba mi categoría y tenía que bajar de peso. Lo intenté y no pudo ser porque era demasiado. Luego llegó una pubalgia y estuve varios meses fuera. Cuando volví no tenía ganas.

Entonces, no fue capaz de gestionar bien su ausencia en los Juegos Olímpicos.

A veces se te pasa por la cabeza que no estás mayor y que no vas a volver a dar el nivel. La recuperación es más lenta y los entrenamientos son diferentes. Cuando no te nutres con cosas positivas da igual que entrenes a tope porque vas a tener otras cosas en la cabeza. Entrenas pensando que no te va a servir para estar entre los mejores. Cada día es como una gota más hasta que el vaso se llena y el agua se derrama. Creo que eso fue lo que me pasó. Empecé a buscar excusas.

Es decir, que legó a Bulgaria sabiendo que las cosas no saldrían bien.

Las últimas semanas quise cambiar, pero fue como querer estudiar para un examen la noche antes. Ya no llegas, no hay tiempo. El 99% del deporte es un tema mental porque lo físico se trabaja con disciplina. Cuando no afrontas las cosas como debes y no asimilas la presión correctamente te pasa factura. En el deporte y en la vida. O estás enfocado desde el principio o no alcanzas metas importantes.

¿Qué le sucedió durante el año? ¿Llegó a arrojar la toalla?

No es que te de igual, pero no le das la misma importancia. También sabes que cada año es un mundo y quizá aparece gente nueva, que la Federación y tus compañeros tiene expectativas súper altas puestas en ti y ves que no vas a poder satisfacerlos. Es difícil de explicar. En Armenia sí quería la presión. Quería que la gente me dijera que iba a coger medalla. Lo tenía visualizado, en la mente. Estaba casi obsesionado. Incluso disfrutaba mucho de los entrenamientos.

¿Trató de buscar ayudar para gesionar mejor la frustración?

Soy una persona que no se abre con los demás. Cuando eres maduro y tienes la herramientas y el talento deber ir a muerte. No puedes preparar un campeonato a medias. No puedes hacer las cosas para simplemente cumplir. Hay que darlo absolutamente todo. Si no lo haces, no puedes pretender estar arriba porque cuando llegas ves que no llegas. A mí no me basta con estar ahí para participar. Yo quiero más. Quiero sentirme competitivo y estar de tú a tú con los mejores.

Pero su familia ya lo debe saber. Algo le habrán dicho.

Mi sobrina tiene solo cinco añitos. Después de competir, mi hermana me contó que estaba enfadada porque había oído unas declaraciones mías en las que decía que no estaba bien. Ella le dijo a su madre que yo era un campeón y no tenía que estar triste. Me dio una lección de vida.

¿Le preocupa no ser capaz de volver a alcanar susmejores marcas?

No lo he pensado. Sé que es complicado alcanzar mis mejores registros, pero este año me quedé más cerca de lo que pensaba. Físicamente estaba igual de fuerte, el problema estuvo en la actitud. Eso me jodió más porque tengo que ser capaz de controlarlo.

¿Podría ser un problema de edad? ¿Se considera veterano?

Me siento veterano porque lo soy, pero me sigo encontrando bien. Hace una década la gente se retiraba con algo más de 20 años, luego se fueron alcanzando los 30. Yo demostré el año pasado que con más de 30 [32, ahora 33] se puede alcanzar el máximo. A mi gente le digo que me quedan uno o dos años porque yo sé que al 70% podría estar en estos campeonatos, pero lo que quiero es competir de verdad. No vengo a disfrutar de la experiencia. Lo que me ha pasado este año no es por la edad, no tiene nada que ver. Todavía me siento fuerte, la edad no me limita. El problema ha sido la cabeza y eso no me lo puedo permitir.

¿Y no se fija una fecha concreta para dejar de competir?

Voy campeonato a campeonato porque es la mejor manera de pensar. No pienso mucho más allá. Cuando hay Juegos Olímpicos sí que los tienes en la cabeza como meta, pero de resto es mejor ir a corto plazo. Cuando no me vea con la capacidad de rendir al máximo nivel dejaré de competir.

¿Hay tiempo para llegar bien al Mundial?

Tengo diez días de vacaciones y luego empezaré a prepararme para el Mundial. Tengo mucho tiempo y después de esto tengo más ganas de competir. De volver a quedarme con buenas sensaciones. Pasé de un recuerdo muy bueno a otro malo. Tengo la motivación suficiente y, si todo va bien y las lesiones me respetan, espero llegar al máximo nivel.